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    «Манчестер Сити» разорвет оборону «Лестера»?

    «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 3.00) на чемпионат Англии по футболу 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брюйне
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Лестера» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 19:30 мск. «Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Лестер»

    «Лестер» перед заключительным отрезком сезона занимает в таблице АПЛ третье место. Очевидно, что у команды Брендана Роджерса отличные шансы финишировать в топ-4. Отрыв от идущего пятым «Вест Хэма» составляет семь очков.

    Перед паузой на матчи сборных «Лестер» одержал уверенную победу над «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии. «Лисы» забили в ворота «красных дьяволов» три мяча.

    В АПЛ после неудачных матчей с «Арсеналом» (1:3) и «Бернли» (1:1) футболисты «Лестера» одержали победы над «Брайтоном» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

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    «Лестер» в пяти последних матчах забил 12 мячей.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» без пяти минут чемпион Англии. Своего ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — «горожане» опережают на 14 очков.

    В этом году «Манчестер Сити» потерпел только одно поражение — в дерби от «Юнайтед».

    Все остальные матчи в 2021-м «Манчестер Сити» — выиграл. И это, безусловно, что-то невероятное, с учетом того, что команда Хосепа Гвардиола продолжает участвовать во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов.

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    • После неожиданного поражения в дерби «Манчестер Сити» выиграл четыре матча кряду с общим счетом 12:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры больше склоняются к тому, что матч получится относительно результативным. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 1.87.

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    Игра первого круга против «Лестера» стала для «Манчестер Сити» настоящим кошмаром. Это был первый случай в тренерской карьере Гвардиолы, когда его команда пропустила пять мячей.

    Но это случилось еще в конце сентября, когда «Сити» был явно не в форме. Сейчас это совершенно другая команда. Можно сказать, непробиваемая стена.

    Скорее всего, мы увидим яркий реванш «Манчестер Сити». А «Лестер» пропустит на меньше двух мячей.

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 3.00. Коэффициент в данном случае неоправданно завышен.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.00.

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