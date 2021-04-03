В матче 29 тура испанской Примеры «Гранада» примет на своем поле «Вильярреал». Встреча пройдет на «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде 3 апреля. Начало в 15:00 мск. «Гранада» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» проводит вполне успешный, как своих скромных возможностей, сезон. Нынешнее 8 место — вполне приличный показатель, да и 36 набранных очков радуют.

В минувшем туре команда потерпела поражение на выезде от «Валенсии» (1:2) на выезде. В позапрошлом поединке андалузцы нанесли поражение «Реал Сосьедад» (1:0).

«Гранада» не так много забивает (всего 34 мяча), а ее оборона действует не столь монолитно. Все-таки 46 пропущенных мяча в 28 матчах — далеко не лучший в лиге показатель.

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Ко всему прочему, «Гранада» еще до сих пор играет в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала испанцы переиграли «Мольде» (2:0) и теперь их ожидает дуэль с «Манчестер Юнайтед».

«Вильярреал»

После 28-ми сыгранных матчей команда Унаи Эмери находится на седьмой строчке с отставанием в два очка от зоны Лиги Европы.

На данный момент у «Вильярреала» всего лишь пять поражений в чемпионате, но при этом еще в 13-ти случаях была зафиксирована ничья (первое место в лиге по этому показателю).

В 10 предыдущих турах «Вильярреал» одержал только две победы и пять раз сыграл вничью. Тем не менее, в четырех предыдущих играх во всех турнирах он выиграл.

Также левантийцы уверенно вышли в четвертьфинал Лиги Европы. И, по всей видимости, победа в этом турнире теперь станет главной целью «Желтой субмарины».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 3,82.

Успех гостей оценивается в 2,252, ничья — в 3,22.

Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и тотал больше 1,5 голов за 2,83.