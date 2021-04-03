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    Поднимется ли «Вильярреал» в зону еврокубков?

    «Гранада» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.83) на футбольный матч Примеры 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Вильярреал»
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    «Вильярреал» идет на седьмом месте
    В матче 29 тура испанской Примеры «Гранада» примет на своем поле «Вильярреал». Встреча пройдет на «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде 3 апреля. Начало в 15:00 мск. «Гранада» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Апреля 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 15:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Гранада»

    «Гранада» проводит вполне успешный, как своих скромных возможностей, сезон. Нынешнее 8 место — вполне приличный показатель, да и 36 набранных очков радуют.

    В минувшем туре команда потерпела поражение на выезде от «Валенсии» (1:2) на выезде. В позапрошлом поединке андалузцы нанесли поражение «Реал Сосьедад» (1:0).

    «Гранада» не так много забивает (всего 34 мяча), а ее оборона действует не столь монолитно. Все-таки 46 пропущенных мяча в 28 матчах — далеко не лучший в лиге показатель.

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    Ко всему прочему, «Гранада» еще до сих пор играет в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала испанцы переиграли «Мольде» (2:0) и теперь их ожидает дуэль с «Манчестер Юнайтед».

    «Вильярреал»

    После 28-ми сыгранных матчей команда Унаи Эмери находится на седьмой строчке с отставанием в два очка от зоны Лиги Европы.

    На данный момент у «Вильярреала» всего лишь пять поражений в чемпионате, но при этом еще в 13-ти случаях была зафиксирована ничья (первое место в лиге по этому показателю).

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  • 25/03/2021

    • В 10 предыдущих турах «Вильярреал» одержал только две победы и пять раз сыграл вничью. Тем не менее, в четырех предыдущих играх во всех турнирах он выиграл.

    Также левантийцы уверенно вышли в четвертьфинал Лиги Европы. И, по всей видимости, победа в этом турнире теперь станет главной целью «Желтой субмарины».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 3,82.

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    Успех гостей оценивается в 2,252, ничья — в 3,22.

    Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и тотал больше 1,5 голов за 2,83.

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