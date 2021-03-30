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    Гайана сразу огорчит островитян?

    Гайана — Багамские острова. Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 30 марта 2021 года

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    Гайана сыграет на своем поле с Багамскими островами в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 22:00 мск. Гайана — Багамские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гайана

    Сборная Гайаны стартовала в отборе крайне неудачно. Все-таки поражение от Тринидада и Тобаго (3:0) получилось крупным.

    Вообще, шансы Гайаны изначально считались крайне низкими. Видимо, этой сборной предстоит сыграть роль поставщика очков.

    К слову, в матче с тринидадцами команда пропустила все три гола еще до перерыва. Оборона у Гайаны — явно проблемное звено.

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    А вот с багамцами Гайана наверняка постарается взять первые три очка. Впрочем, никаких перспектив для прохода в следующий раунд квалификации у команды все равно нет.

    Багамские острова

    Багамские острова в квалификации стартовали с поражения. Все вышло вполне буднично: дома команда уступила сборной Сент-Китс и Невис со счетом 0:4.

    До перерыва Багамские острова пропустили лишь один раз. Зато второй тайм превратился в избиение багамцев.

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    • Багамские острова ни на что не претендуют. Так, может быть, взять несколько очков. Например, в этом матче гости наверняка постараются добиться ничьей.

    Правда, слабая игра в обороне — явно не союзник багамской сборной. Островитяне в своей группе выглядят почти обреченными.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Гайану за 1.68, на ничью за 4.10, а на Багамские острова — за 4.42

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    Сборная Гайаны после стартовой неудачи наверняка будет активно атаковать.

    Гостям придется обороняться, и вряд ли в этом команда преуспеет.

    Хозяева выглядят увереннее, и наверняка откроют счет еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.61

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