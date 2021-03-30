Гайана
Сборная Гайаны стартовала в отборе крайне неудачно. Все-таки поражение от Тринидада и Тобаго (3:0) получилось крупным.
Вообще, шансы Гайаны изначально считались крайне низкими. Видимо, этой сборной предстоит сыграть роль поставщика очков.
К слову, в матче с тринидадцами команда пропустила все три гола еще до перерыва. Оборона у Гайаны — явно проблемное звено.
А вот с багамцами Гайана наверняка постарается взять первые три очка. Впрочем, никаких перспектив для прохода в следующий раунд квалификации у команды все равно нет.
Багамские острова
Багамские острова в квалификации стартовали с поражения. Все вышло вполне буднично: дома команда уступила сборной Сент-Китс и Невис со счетом 0:4.
До перерыва Багамские острова пропустили лишь один раз. Зато второй тайм превратился в избиение багамцев.
Багамские острова ни на что не претендуют. Так, может быть, взять несколько очков. Например, в этом матче гости наверняка постараются добиться ничьей.
Правда, слабая игра в обороне — явно не союзник багамской сборной. Островитяне в своей группе выглядят почти обреченными.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Гайану за 1.68, на ничью за 4.10, а на Багамские острова — за 4.42
Сборная Гайаны после стартовой неудачи наверняка будет активно атаковать.
Гостям придется обороняться, и вряд ли в этом команда преуспеет.
Хозяева выглядят увереннее, и наверняка откроют счет еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.61