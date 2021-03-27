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    «Альмерия» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Испании, 27 марта 2021 года

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    «Леганес» — «Альмерия»
    В субботу, 27 марта, «Альмерия» на своем поле сыграет с «Леганесом» в 31-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:15 по мск. «Альмерия» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Марта 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 20:15 Леганес Леганес
  • Леганес
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    Коэффициенты на матч
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    «Альмерия»

    «Альмерия» с 56 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, уступая пять очков лидеру, а от второй позиции отстает на два пункта.

    В минувшем туре первенства андалузцы на выезде минимально проиграли «Понферрадине» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последней минуте встречи. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период «красно-белые» сперва переиграли на своей территории «Луго» (4:1) и «Жирону» (1:0) на выезде, а затем в родных стенах не смогли справится с «Алькорконом», сыграв 0:0.

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    15 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» девять выигрышей, четыре мировых исхода и два поражения, разница мячей в них составляет 27:11.

    «Леганес»

    «Леганес» с 53 очками после 30 проведенных туров разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая пять пунктов второму месту и три — третьему.

    «Огурцы» в своей последней проведенной игре первенства неожиданно на своей арене потерпели поражение от «Фуэнлабрады» со счетом 0:2, а перед этим они не уступали в двух встречах подряд.

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    • В этом отрезке «зелено-белые» расписали мировую на своей арене с «Кастельоном», сыграв 0:0, а также обыграли на выезде «Овьедо» (3:1). Всего в период последних девяти игр они шесть раз побеждали, дважды проигрывали и раз сыграли вничью.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 16 очками из 49. Коллектив из пригорода Мадрида четырежды раза выиграл, четыре раза играл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей — 13:14.

    В первом круге «Леганес» дома взял верх над «Альмерией» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Леганеса» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.18.

    В последнее время эти команды редко когда уходят с поля хотя бы без одного забитого мяча. Прогнозируем, что в данной игре будет несколько результативных действий. Наша ставка — ТБ 2,0.

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