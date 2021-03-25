25 марта на стадионе «Халадаш» в городе Сомбатхей молодежная сборная Франции сыграет против молодежной команды Дании в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 23:00 мск. Франция U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция U21

Нидерланды прошли в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 27 очков и опередила Швейцарию по личным встречам.

Команда победила в 9 матчах, проиграв при этом один раз. Единственное поражение коллективу со счетом 3:1 нанесла на своем поле Швейцария, которой это все равно не помогло обойти конкурента.

Позади этих команд остались Лихтенштейн, Азербайджан, Словакия и Грузия. Последняя заняла третье место и в итоге отстала на 12 очков.

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В пяти предыдущих поединках «Триколор» одержали пять побед кряду. В целом, сборная выиграла 11 матчей из 12 предыдущих игр во всех турнирах.

Дания U21

Датчане также заняли первое место в своей группе, набрав 26 очков благодаря 8 победам и двум ничьим. При этом команда ни разу не проиграла.

Дания сыграла вничью с Румынией (1:1) на выезде, а также с Украиной (1:1) на своем поле.

Позади сборной оказались Мальта, Северная Ирландия, Финляндия, Украина и Румыния.

В 13 предыдущих матчах во всех турнирах коллектив не потерпел ни одного поражения. При этом только в трех матчах были зафиксировны ничьи.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех номинальных гостей оценивается в 5,80, ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — Франция выиграют, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.