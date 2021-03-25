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    Справится ли Франция с Данией?

    Франция U21 — Дания U21. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, молодежный Евро-2021, 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Франция U21 — Дания U21
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    Франция выиграла пять прошлых матчей
    25 марта на стадионе «Халадаш» в городе Сомбатхей молодежная сборная Франции сыграет против молодежной команды Дании в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 23:00 мск. Франция U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа C 25 Марта 2021 года
    Франция U21
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    •  Франция U21 23:00 Дания U21 Дания U21
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    Франция U21

    Нидерланды прошли в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 27 очков и опередила Швейцарию по личным встречам.

    Команда победила в 9 матчах, проиграв при этом один раз. Единственное поражение коллективу со счетом 3:1 нанесла на своем поле Швейцария, которой это все равно не помогло обойти конкурента.

    Позади этих команд остались Лихтенштейн, Азербайджан, Словакия и Грузия. Последняя заняла третье место и в итоге отстала на 12 очков.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти предыдущих поединках «Триколор» одержали пять побед кряду. В целом, сборная выиграла 11 матчей из 12 предыдущих игр во всех турнирах.

    Дания U21

    Датчане также заняли первое место в своей группе, набрав 26 очков благодаря 8 победам и двум ничьим. При этом команда ни разу не проиграла.

    Дания сыграла вничью с Румынией (1:1) на выезде, а также с Украиной (1:1) на своем поле.

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    • Позади сборной оказались Мальта, Северная Ирландия, Финляндия, Украина и Румыния.

    В 13 предыдущих матчах во всех турнирах коллектив не потерпел ни одного поражения. При этом только в трех матчах были зафиксировны ничьи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех номинальных гостей оценивается в 5,80, ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — Франция выиграют, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

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