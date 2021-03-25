Франция U21
Нидерланды прошли в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 27 очков и опередила Швейцарию по личным встречам.
Команда победила в 9 матчах, проиграв при этом один раз. Единственное поражение коллективу со счетом 3:1 нанесла на своем поле Швейцария, которой это все равно не помогло обойти конкурента.
Позади этих команд остались Лихтенштейн, Азербайджан, Словакия и Грузия. Последняя заняла третье место и в итоге отстала на 12 очков.
В пяти предыдущих поединках «Триколор» одержали пять побед кряду. В целом, сборная выиграла 11 матчей из 12 предыдущих игр во всех турнирах.
Дания U21
Датчане также заняли первое место в своей группе, набрав 26 очков благодаря 8 победам и двум ничьим. При этом команда ни разу не проиграла.
Дания сыграла вничью с Румынией (1:1) на выезде, а также с Украиной (1:1) на своем поле.
Позади сборной оказались Мальта, Северная Ирландия, Финляндия, Украина и Румыния.
В 13 предыдущих матчах во всех турнирах коллектив не потерпел ни одного поражения. При этом только в трех матчах были зафиксировны ничьи.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех номинальных гостей оценивается в 5,80, ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — Франция выиграют, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.