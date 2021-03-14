14 марта на «Бай-Арене» в Леверкузене «Байер» сыграет с «Арминией» в рамках 25-го тура первой немецкой Бундеслиги. Поединок начнется в 15:30 по мск. «Байер» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» ведет отчаянную борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас он с 50 очками идет на пятом месте, всего в трех баллах отставания от заветной четвертой строки.

После трех подряд матчей без побед в чемпионате, где леверкузенский клуб дважды сыграл вничью и раз уступил, в минувшем туре он прервал свою безвыигрышную серию, на выезде одолев гладбахскую «Боруссию» со счетом 1:0.

Стоит отметить, что то была всего лишь третья виктория для «аптекарей» за 13 последних встреч первенства. Еще в этом отрезке они потерпели шесть поражений и четыре раза сыграли вничью.

Все прогнозы на Бундеслигу

В родных стенах «Байер» в текущем розыгрыше Бундеслиги набрал всего 19 пунктов, выиграв в пяти играх при четырех мировых исходах и трех фиаско, разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 24:17.

«Арминия»

«Арминия» по итогам 24 сыгранных туров находится в зоне переходных матчей, на 16 месте. У нее всего 19 очков и отставание от спасительной 15 строчки составляет два очка, а прямой вылет она опережает лишь на пункт.

В своей последней проведенной игре коллектив из Билефельда потерпел домашнее фиаско от «Вередера» со счетом 0:2, а перед этим он расписал мировую на своей арене с берлинским «Унионом» (0:0).

Отметим, что «Арминия» не побеждает в чемпионате семь матчей подряд, проиграв пять из них, пропустивиз пяти в этом отрезке минимум по три гола за поединок.

Вне родных стен «Арминия» заработала лишь шесть очков, добыв всего одну викторию, трижды сыграв вничью и семь раз проиграв, разница забитых и пропущенных — 8:22.

Игра первого круга принесла гостевую викторию «Байеру» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.45.

На викторию «Арминии» дают — 7.80, ничья оценена — в 5.10.

Турнирное положение обязывает хозяев играть только на победу с аутсайдером лиги. Прогнозируем, что «аптекари» ее добудут, победив с разницей в несколько мячей. Наша ставка на данную встречу — П1 с форой (-1,5).