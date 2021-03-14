«Байер»
«Байер» ведет отчаянную борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас он с 50 очками идет на пятом месте, всего в трех баллах отставания от заветной четвертой строки.
После трех подряд матчей без побед в чемпионате, где леверкузенский клуб дважды сыграл вничью и раз уступил, в минувшем туре он прервал свою безвыигрышную серию, на выезде одолев гладбахскую «Боруссию» со счетом 1:0.
Стоит отметить, что то была всего лишь третья виктория для «аптекарей» за 13 последних встреч первенства. Еще в этом отрезке они потерпели шесть поражений и четыре раза сыграли вничью.
В родных стенах «Байер» в текущем розыгрыше Бундеслиги набрал всего 19 пунктов, выиграв в пяти играх при четырех мировых исходах и трех фиаско, разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 24:17.
«Арминия»
«Арминия» по итогам 24 сыгранных туров находится в зоне переходных матчей, на 16 месте. У нее всего 19 очков и отставание от спасительной 15 строчки составляет два очка, а прямой вылет она опережает лишь на пункт.
В своей последней проведенной игре коллектив из Билефельда потерпел домашнее фиаско от «Вередера» со счетом 0:2, а перед этим он расписал мировую на своей арене с берлинским «Унионом» (0:0).
Отметим, что «Арминия» не побеждает в чемпионате семь матчей подряд, проиграв пять из них, пропустивиз пяти в этом отрезке минимум по три гола за поединок.
Вне родных стен «Арминия» заработала лишь шесть очков, добыв всего одну викторию, трижды сыграв вничью и семь раз проиграв, разница забитых и пропущенных — 8:22.
Игра первого круга принесла гостевую викторию «Байеру» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.45.
На викторию «Арминии» дают — 7.80, ничья оценена — в 5.10.
Турнирное положение обязывает хозяев играть только на победу с аутсайдером лиги. Прогнозируем, что «аптекари» ее добудут, победив с разницей в несколько мячей. Наша ставка на данную встречу — П1 с форой (-1,5).