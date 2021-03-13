«Эвертон» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 20:30 мск. «Эвертон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» вновь проводит сезон несбывшихся надежд. Сейчас команда Карло Анчелотти занимает 6 место, имея в своем активе лишь 46 очков.

«Ириски» могли бы бороться за первые места, но атакуют слабовато, забив в 27 матчах лишь 39 раз. При этом оборона «Эвертона» частенько ошибается — 35 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Эвертон» проиграл. На выезде ливерпульский клуб не смог ничего противопоставить «Челси» (2:0).

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В матче первого круга «Эвертон» расписал с «кларетовыми» мировую (1:1). Причем в том поединке команду Анчелотти спас лишь точный выстрел Доминика Кальверт-Льюина.

«Бернли»

«Бернли» в минувшем туре чемпионата разжился одним баллом. В домашнем поединке с «Арсеналом» была зафиксирована ничья (1:1).

Нынешнее турнирное положение «кларетовых» для клуба отнюдь не в диковинку. 15 место с небольшим отрывом от зоны вылета — вполне-себе обыденная картина.

Оборона «Бернли» в некоторых матчах действует неуверенно. В 28 матчах команда пропустила уже 36 раз.

А вот матчи с «ирисками» «Бернли» проводит неудачно. Из пяти последних поединков «кларетовые» выиграли только однажды при трех поражениях.

«Эвертон» — «Бернли». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.85, на ничью за 3.50, а на «Бернли» — за 4.50

Хозяева еще не потеряли надежд пробиться в зону Лиги чемпионов, к тому же в составе команды имеется ряд классных атакующих исполнителей.

«Кларетовые» дают бой любому сопернику, но на сей раз будут биты.

Сильная по именам атакующая линия хозяев предопределит исход встречи в пользу «ирисок». Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 1.85