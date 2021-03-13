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    «Эвертон» не заметит «кларетовых»?

    «Эвертон» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, АПЛ, 13 марта 2021 года

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    Ришарлисон
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 20:30 мск. «Эвертон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2021 года
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    «Эвертон»

    «Эвертон» вновь проводит сезон несбывшихся надежд. Сейчас команда Карло Анчелотти занимает 6 место, имея в своем активе лишь 46 очков.

    «Ириски» могли бы бороться за первые места, но атакуют слабовато, забив в 27 матчах лишь 39 раз. При этом оборона «Эвертона» частенько ошибается — 35 пропущенных мячей.

    В минувшем туре «Эвертон» проиграл. На выезде ливерпульский клуб не смог ничего противопоставить «Челси» (2:0).

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    В матче первого круга «Эвертон» расписал с «кларетовыми» мировую (1:1). Причем в том поединке команду Анчелотти спас лишь точный выстрел Доминика Кальверт-Льюина.

    «Бернли»

    «Бернли» в минувшем туре чемпионата разжился одним баллом. В домашнем поединке с «Арсеналом» была зафиксирована ничья (1:1).

    Нынешнее турнирное положение «кларетовых» для клуба отнюдь не в диковинку. 15 место с небольшим отрывом от зоны вылета — вполне-себе обыденная картина.

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    • Оборона «Бернли» в некоторых матчах действует неуверенно. В 28 матчах команда пропустила уже 36 раз.

    А вот матчи с «ирисками» «Бернли» проводит неудачно. Из пяти последних поединков «кларетовые» выиграли только однажды при трех поражениях.

    «Эвертон» — «Бернли». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.85, на ничью за 3.50, а на «Бернли» — за 4.50

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    Хозяева еще не потеряли надежд пробиться в зону Лиги чемпионов, к тому же в составе команды имеется ряд классных атакующих исполнителей.

    «Кларетовые» дают бой любому сопернику, но на сей раз будут биты.

    Сильная по именам атакующая линия хозяев предопределит исход встречи в пользу «ирисок». Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 1.85

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