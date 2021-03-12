В 27-м туре итальянской Серии А «Аталанта» в родных стенах сразится со «Специей». Встреча пройдет 12 марта в Бергамо, начало — в 22:45 по мск. «Аталанта» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

К данному поединку «Аталанта» подходит после гостевого поражения от «Интера» со счетом 0:1 в минувшем туре чемпионата Италии. Это фиаско для нее стало вторым за последние девять встреч во всех турнирах. Немного ранее они еще уступили дома мадридскому «Реалу» в ЛЧ (0:1).

Еще в этом периода бергамская команда дважды сыграла вничью и одержала пять виктории, четыре из которых были в Серии А перед фиаско от «нерадзурри» с общим счетом 12:3.

В турнирной таблице первенства «богиня» находится на пятой позиции, имея на своем счету 49 баллов после 26 сыгранных встреч и отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

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На своей арене «Аталанта» в текущем розыгрыше Серии А набрала 24 очка, выиграв семь игр при трех мировых исходах и поражениях, разница забитых и пропущенных в них составляет 35:19.

«Специя»

«Специя» с 26 набранными очками разместилась на 15 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на расстоянии двух побед от зоны вылета.

После того, как в первой половине февраля «орлята» добыли две победы подряд, затем они выиграть не могут на протяжении четырех встреч, набрав за этот период лишь два пункта.

Один из них дебютант элиты добыл в минувшем туре первенства, сыграв вничью 1:1 на своем поле с «Беневенто», а игровым днем ранее был разгромлен в Турине «Ювентусом» со счетом 0:3.

В гостях «Специя» в текущем чемпионате набрала больше очков, чем дома (15 против 11). Команда выиграла четыре раза при трех ничьих и шести фиаско, разница мячей — 18:25.

В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 0:0.

«Аталанта» — «Специя». Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.31.

На викторию «Специи» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.10.

Учитывая хорошую результативность этих команда, можно ожидать в данной встрече обмена голами и победы хозяев, стремящиеся в топ-4. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 + обе забьют.