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    Бергамцы победят в результативном поединке

    «Аталанта» — «Специя». Прогноз и ставка (к. 2.64) на футбол, чемпионат Италии, 12 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Специя»
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    Йосип Иличич
    В 27-м туре итальянской Серии А «Аталанта» в родных стенах сразится со «Специей». Встреча пройдет 12 марта в Бергамо, начало — в 22:45 по мск. «Аталанта» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Марта 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.25
  • X
  • 6.10
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  • 11.50
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    «Аталанта»

    К данному поединку «Аталанта» подходит после гостевого поражения от «Интера» со счетом 0:1 в минувшем туре чемпионата Италии. Это фиаско для нее стало вторым за последние девять встреч во всех турнирах. Немного ранее они еще уступили дома мадридскому «Реалу» в ЛЧ (0:1).

    Еще в этом периода бергамская команда дважды сыграла вничью и одержала пять виктории, четыре из которых были в Серии А перед фиаско от «нерадзурри» с общим счетом 12:3.

    В турнирной таблице первенства «богиня» находится на пятой позиции, имея на своем счету 49 баллов после 26 сыгранных встреч и отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

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    На своей арене «Аталанта» в текущем розыгрыше Серии А набрала 24 очка, выиграв семь игр при трех мировых исходах и поражениях, разница забитых и пропущенных в них составляет 35:19.

    «Специя»

    «Специя» с 26 набранными очками разместилась на 15 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на расстоянии двух побед от зоны вылета.

    После того, как в первой половине февраля «орлята» добыли две победы подряд, затем они выиграть не могут на протяжении четырех встреч, набрав за этот период лишь два пункта.

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  • 25/02/2021

    • Один из них дебютант элиты добыл в минувшем туре первенства, сыграв вничью 1:1 на своем поле с «Беневенто», а игровым днем ранее был разгромлен в Турине «Ювентусом» со счетом 0:3.

    В гостях «Специя» в текущем чемпионате набрала больше очков, чем дома (15 против 11). Команда выиграла четыре раза при трех ничьих и шести фиаско, разница мячей — 18:25.

    В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 0:0.

    «Аталанта» — «Специя». Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Специи» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.10.

    Учитывая хорошую результативность этих команда, можно ожидать в данной встрече обмена голами и победы хозяев, стремящиеся в топ-4. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 + обе забьют.

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