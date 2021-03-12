«Аталанта»
К данному поединку «Аталанта» подходит после гостевого поражения от «Интера» со счетом 0:1 в минувшем туре чемпионата Италии. Это фиаско для нее стало вторым за последние девять встреч во всех турнирах. Немного ранее они еще уступили дома мадридскому «Реалу» в ЛЧ (0:1).
Еще в этом периода бергамская команда дважды сыграла вничью и одержала пять виктории, четыре из которых были в Серии А перед фиаско от «нерадзурри» с общим счетом 12:3.
В турнирной таблице первенства «богиня» находится на пятой позиции, имея на своем счету 49 баллов после 26 сыгранных встреч и отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко.
На своей арене «Аталанта» в текущем розыгрыше Серии А набрала 24 очка, выиграв семь игр при трех мировых исходах и поражениях, разница забитых и пропущенных в них составляет 35:19.
«Специя»
«Специя» с 26 набранными очками разместилась на 15 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на расстоянии двух побед от зоны вылета.
После того, как в первой половине февраля «орлята» добыли две победы подряд, затем они выиграть не могут на протяжении четырех встреч, набрав за этот период лишь два пункта.
Один из них дебютант элиты добыл в минувшем туре первенства, сыграв вничью 1:1 на своем поле с «Беневенто», а игровым днем ранее был разгромлен в Турине «Ювентусом» со счетом 0:3.
В гостях «Специя» в текущем чемпионате набрала больше очков, чем дома (15 против 11). Команда выиграла четыре раза при трех ничьих и шести фиаско, разница мячей — 18:25.
В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 0:0.
«Аталанта» — «Специя». Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.31.
На викторию «Специи» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.10.
Учитывая хорошую результативность этих команда, можно ожидать в данной встрече обмена голами и победы хозяев, стремящиеся в топ-4. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 + обе забьют.