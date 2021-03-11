«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:55 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает не так, как ожидалось. Да, команда Оле-Гуннара Сульшера неплохо смотрится в АПЛ, но чемпионского титула ей явно не видать.

Правда, своих лидирующих земляков «Манчестер Юнайтед» в минувшем туре одолел (0:2). Правда, вряд ли даже этот локальный успех станет катализатором возрождения интриги в АПЛ.

А вот в Лиге Европы манкунианцы надеются на триумф. Почему бы нет, ведь по подбору исполнителей английский клуб даст фору почти любому из оппонентов.

Все прогнозы на Лигу Европы

Победа над земляками навернка отняла у команды Сульшера немало сил и энергии. Так что во встрече с миланцами «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет выглядеть столь убедительно.

«Милан»

Миланцы наверняка ставят перед собой максимальную задачу в Лиге Европы. Все вполне реально, однако травмы лидеров постоянно мешают «россонери».

В чемпионате Италии «Милан» занимает 2 место, хотя совсем недавно «россонери» уверенно лидировали. Команде Стефано Пиоли банально не хватает класса.

В минувшем туре Серии А «Милан» добыл важнейшую викторию. На выезде команда разделалась с «Вероной» (0:2).

Нынешняя серия без поражений из четырех матчей говорит о довольно неплохих кондициях «Милана». Команда Пиоли и в этом матче наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.67, на ничью за 3.96, а на «Милан» — за 5.65

Даже после уверенной победы над земляками в чемпионате, манкунианцы пребывают в отличных психологических кондициях, так что явно постараются начать матч успешно.

«Милан» в последних матчах демонстрирует неплохой уровень игры как в атаке, так и в обороне, так что и на сей раз постарается, как минимум, не уступить.

Манкунианцы обладают прекрасным набором исполнителей, и явно будут активными в атаке с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Юнайтед» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.71