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    Манкунианцы забьют сразу?

    «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Ставка (к. 1.71) на голы в Лиге Европы по футболу 11 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Милан»
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    Поль Погба
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:55 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 11 Марта 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 20:55 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.30
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает не так, как ожидалось. Да, команда Оле-Гуннара Сульшера неплохо смотрится в АПЛ, но чемпионского титула ей явно не видать.

    Правда, своих лидирующих земляков «Манчестер Юнайтед» в минувшем туре одолел (0:2). Правда, вряд ли даже этот локальный успех станет катализатором возрождения интриги в АПЛ.

    А вот в Лиге Европы манкунианцы надеются на триумф. Почему бы нет, ведь по подбору исполнителей английский клуб даст фору почти любому из оппонентов.

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    Победа над земляками навернка отняла у команды Сульшера немало сил и энергии. Так что во встрече с миланцами «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет выглядеть столь убедительно.

    «Милан»

    Миланцы наверняка ставят перед собой максимальную задачу в Лиге Европы. Все вполне реально, однако травмы лидеров постоянно мешают «россонери».

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    • В минувшем туре Серии А «Милан» добыл важнейшую викторию. На выезде команда разделалась с «Вероной» (0:2).

    Нынешняя серия без поражений из четырех матчей говорит о довольно неплохих кондициях «Милана». Команда Пиоли и в этом матче наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.67, на ничью за 3.96, а на «Милан» — за 5.65

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    Даже после уверенной победы над земляками в чемпионате, манкунианцы пребывают в отличных психологических кондициях, так что явно постараются начать матч успешно.

    «Милан» в последних матчах демонстрирует неплохой уровень игры как в атаке, так и в обороне, так что и на сей раз постарается, как минимум, не уступить.

    Манкунианцы обладают прекрасным набором исполнителей, и явно будут активными в атаке с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Юнайтед» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.71

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