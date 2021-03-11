«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает не так, как ожидалось. Да, команда Оле-Гуннара Сульшера неплохо смотрится в АПЛ, но чемпионского титула ей явно не видать.
Правда, своих лидирующих земляков «Манчестер Юнайтед» в минувшем туре одолел (0:2). Правда, вряд ли даже этот локальный успех станет катализатором возрождения интриги в АПЛ.
А вот в Лиге Европы манкунианцы надеются на триумф. Почему бы нет, ведь по подбору исполнителей английский клуб даст фору почти любому из оппонентов.
Победа над земляками навернка отняла у команды Сульшера немало сил и энергии. Так что во встрече с миланцами «Манчестер Юнайтед» вряд ли будет выглядеть столь убедительно.
«Милан»
Миланцы наверняка ставят перед собой максимальную задачу в Лиге Европы. Все вполне реально, однако травмы лидеров постоянно мешают «россонери».
В чемпионате Италии «Милан» занимает 2 место, хотя совсем недавно «россонери» уверенно лидировали. Команде Стефано Пиоли банально не хватает класса.
В минувшем туре Серии А «Милан» добыл важнейшую викторию. На выезде команда разделалась с «Вероной» (0:2).
Нынешняя серия без поражений из четырех матчей говорит о довольно неплохих кондициях «Милана». Команда Пиоли и в этом матче наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.67, на ничью за 3.96, а на «Милан» — за 5.65
Даже после уверенной победы над земляками в чемпионате, манкунианцы пребывают в отличных психологических кондициях, так что явно постараются начать матч успешно.
«Милан» в последних матчах демонстрирует неплохой уровень игры как в атаке, так и в обороне, так что и на сей раз постарается, как минимум, не уступить.
Манкунианцы обладают прекрасным набором исполнителей, и явно будут активными в атаке с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Юнайтед» забьет в 1 тайме с коэффициентом 1.71