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    Выиграет ли «Торино» снова?

    «Кротоне» — «Торино». Прогноз (к. 1.88) и ставка на матч Серии А 7 марта 2021 года

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    Андреа Белотти
    В 26 туре Серии А состоится встреча между «Кротоне» и «Торино». Команды сыграют на стадионе «Эцио Скида». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Кротоне» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Марта 2021 года
    Кротоне
  • Италия. Серия А
    •  Кротоне 17:00 Торино Торино
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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  • 3.35
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Кротоне»

    Команда занимает последнее место в турнирной таблице Серии А. У нее на счету 12 очков — 3 победы, 3 ничьи и 19 поражений.

    «Кротоне» потерпел 7 поражений подряд. За этот отрезок клуб оформил всего 3 забитых мяча. Дома у хозяев серия и трех поражений.

    «Пифагорейцы» в прошлых турах проиграли «Ювентусу» 0:3, «Кальяри» 0:2 и «Аталанте» 1:5.

    Все прогнозы на Серию А

    Чаще всего коллектив проигрывает с отрывом в два и более голов. За прошедший отрезок сезона «Кротоне» пропустил 62 мяча. Это худший результат.

    «Торино»

    В случае победы «Торино» получит шанс на выход из зоны вылета. Гости имеют 20 очков, а рядом находится «Кальяри», у которого на один пункт больше.

    «Быки» не проигрывают уже 6 туров, сыграв 5 раз вничью и один раз одержав победу. К слову, команда имеет наибольшее количество ничьих в турнире (11).

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    • «Бордовые» победили «Кальяри» 1:0, сыграли вничью с «Аталантой» 3:3, «Дженоа» 0:0 и «Фиорентиной» 1:1.

    Добавим, что «Торино» проиграл только один матч из последних пяти, сыгранных на выезде.

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 3.70 выставлена победа «Кротоне», за 2.12 дают победу «Торино» и за 3.40 предлагают ничью.

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    Учитывая последние результаты, «Торино» не должен проиграть. У команды есть шансы покинуть зону вылета и она идет на беспроигрышной серии.

    «Торино» выиграл у «Кальяри» 1:0, а в прошлой «очке» сыграл с «Кротоне» в нулевую ничью. Считаем, что «Торино» может победить. Ставка— победа «Торино» в один мяч или ничья.

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