В 26 туре Серии А состоится встреча между «Кротоне» и «Торино». Команды сыграют на стадионе «Эцио Скида». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Кротоне» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кротоне»

Команда занимает последнее место в турнирной таблице Серии А. У нее на счету 12 очков — 3 победы, 3 ничьи и 19 поражений.

«Кротоне» потерпел 7 поражений подряд. За этот отрезок клуб оформил всего 3 забитых мяча. Дома у хозяев серия и трех поражений.

«Пифагорейцы» в прошлых турах проиграли «Ювентусу» 0:3, «Кальяри» 0:2 и «Аталанте» 1:5.

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Чаще всего коллектив проигрывает с отрывом в два и более голов. За прошедший отрезок сезона «Кротоне» пропустил 62 мяча. Это худший результат.

«Торино»

В случае победы «Торино» получит шанс на выход из зоны вылета. Гости имеют 20 очков, а рядом находится «Кальяри», у которого на один пункт больше.

«Быки» не проигрывают уже 6 туров, сыграв 5 раз вничью и один раз одержав победу. К слову, команда имеет наибольшее количество ничьих в турнире (11).

«Бордовые» победили «Кальяри» 1:0, сыграли вничью с «Аталантой» 3:3, «Дженоа» 0:0 и «Фиорентиной» 1:1.

Добавим, что «Торино» проиграл только один матч из последних пяти, сыгранных на выезде.

Прогноз и ставка

С коэффициентом 3.70 выставлена победа «Кротоне», за 2.12 дают победу «Торино» и за 3.40 предлагают ничью.

Учитывая последние результаты, «Торино» не должен проиграть. У команды есть шансы покинуть зону вылета и она идет на беспроигрышной серии.

«Торино» выиграл у «Кальяри» 1:0, а в прошлой «очке» сыграл с «Кротоне» в нулевую ничью. Считаем, что «Торино» может победить. Ставка— победа «Торино» в один мяч или ничья.