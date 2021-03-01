ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола одержал 200-ю победу в «Сити»«Манчестер Сити» имеет все для завоевания четырех трофеев «Локомотив» — ЦСКААкинфеева не хватило. «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту» «Тампа» разгромила «Даллас» благодаря шатауту Андрея ВасилевскогоНХЛ. «Тампа» разгромила «Даллас», «Вашингтон» победил «Нью-Джерси», «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес», Капризов снова забил
  • 10:07
    • «Даллас» прервал победную серию «Бруклина», Дончич набрал 27 очков
  • 08:32
    • Абрамович выделит огромную сумму на летние трансферы «Челси»
  • 00:56
    • «Хетафе» в большинстве крупно обыграл «Валенсию»
  • 00:41
    • «Ювентус» упустил победу над «Вероной»
  • 22:44
    • «Лейпциг» вырвал волевую победу у гладбахской «Боруссии»
  • 22:26
    • «Лидс» уступил «Астон Вилле»
  • 20:58
    • «Сочи» разгромил тульский «Арсенал», Заболотный оформил дубль
    Все новости спорта

    В Мадриде не будет результативного поединка?

    «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 2.01) на чемпионат Испании по футболу 1 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Модрич
    В заключительном поединке 25 тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра состоится 1 марта в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 01 Марта 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.93
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
    •

    «Реал» Мадрид

    Несмотря на то, что «Реал» кошмарят травмы, команда Зинедина Зидана продолжает добывать нужные результаты. «Сливочные» выиграли 5 матчей подряд, причем в четырех последних коллектив не пропускал.

    «Галактикос» выиграли 4 раза подряд в Примере. Они одолели «Уэску» 2:1, «Хетафе» 2:0, «Валенсию» 2:0 и «Вальядолид» 1:0. 24 февраля «Реал» дожал «Аталанту» и забил важный гол на выезде в 1/8 Лиги чемпионов (1:0).

    В турнирной таблице чемпионата Испании команда занимает второе место вслед за «Атлетико». Разрыв составляет всего 3 пункта.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В лазарете очень много игроков. Там находятся Азар, Бензема, Вальверде, Марсело, Карвахаль, Милитао, Рамос, Одриосола и Родриго.

    «Реал Сосьедад»

    «Сан-себастьянцы» потерпели неудачу в Лиге Европы, вылетев 1/16 турнира. Команда проиграла 0:4 «Ман Юнайтед» в первом поединке и ничего не смогла сделать во втором (0:0).

    В Примере «Реал Сосьедад» занимает 5 место с 41 очком в активе. К этой игре гости подошли с серией из 5 игр без поражений.

  • «Реал» вернулся: не списывайте его со счетов
  • Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Реал»
  • 25/02/2021

    • «Реал Сосьедад» в прошлых матчах разгромил «Алавес» 4:0 и «Кадис» 4:1, а также забрал очки у «Хетафе» (1:0).

    У гостей травмированы Ариц Элустондо, Карлос Фернандес, Хосеба Салдуа и Микель Мерино.

    Прогноз и ставка

    За 1.90 «Реал» является фаворитом встречи. На «Реал Сосьедад» дают 3.93. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.66.

    Прошлая игра закончилась нулевой ничьей. В этот раз тоже не ждем много голов. Все-таки у «Реала» сейчас много кадровых вопросов и команда если и берет очки, то обходится малым. Четыре прошлых матча «Реала» заканчивались с тоталом меньше 2.5. На этот исход можно поставить за 2.01.

    У обеих команд в четырех прошлых поединках забивал только один участник события. Рекомендуем поставить на «Обе забьют: нет» за 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сампдория — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уикомб — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сельта — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кротоне — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Удинезе — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Артемий Панарин
  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
    • 23:34 23/02/2021     Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 16-22 февраля
    • 23:45 22/02/2021     «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» 01.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.01.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры