В заключительном поединке 25 тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра состоится 1 марта в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Несмотря на то, что «Реал» кошмарят травмы, команда Зинедина Зидана продолжает добывать нужные результаты. «Сливочные» выиграли 5 матчей подряд, причем в четырех последних коллектив не пропускал.

«Галактикос» выиграли 4 раза подряд в Примере. Они одолели «Уэску» 2:1, «Хетафе» 2:0, «Валенсию» 2:0 и «Вальядолид» 1:0. 24 февраля «Реал» дожал «Аталанту» и забил важный гол на выезде в 1/8 Лиги чемпионов (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании команда занимает второе место вслед за «Атлетико». Разрыв составляет всего 3 пункта.

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В лазарете очень много игроков. Там находятся Азар, Бензема, Вальверде, Марсело, Карвахаль, Милитао, Рамос, Одриосола и Родриго.

«Реал Сосьедад»

«Сан-себастьянцы» потерпели неудачу в Лиге Европы, вылетев 1/16 турнира. Команда проиграла 0:4 «Ман Юнайтед» в первом поединке и ничего не смогла сделать во втором (0:0).

В Примере «Реал Сосьедад» занимает 5 место с 41 очком в активе. К этой игре гости подошли с серией из 5 игр без поражений.

«Реал Сосьедад» в прошлых матчах разгромил «Алавес» 4:0 и «Кадис» 4:1, а также забрал очки у «Хетафе» (1:0).

У гостей травмированы Ариц Элустондо, Карлос Фернандес, Хосеба Салдуа и Микель Мерино.

Прогноз и ставка

За 1.90 «Реал» является фаворитом встречи. На «Реал Сосьедад» дают 3.93. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.66.

Прошлая игра закончилась нулевой ничьей. В этот раз тоже не ждем много голов. Все-таки у «Реала» сейчас много кадровых вопросов и команда если и берет очки, то обходится малым. Четыре прошлых матча «Реала» заканчивались с тоталом меньше 2.5. На этот исход можно поставить за 2.01.

У обеих команд в четырех прошлых поединках забивал только один участник события. Рекомендуем поставить на «Обе забьют: нет» за 2.16.