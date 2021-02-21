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    «Малага» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Испании, 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Райо Вальекано»
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    «Малага»
    В воскресенье, 21 февраля, «Малага» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 26-го тура Сегунды. Поединок начнется в 23:00 по мск. «Малага» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Февраля 2021 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 23:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.95
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Малага»

    По итогам 25 сыгранных матчей «Малага» с 31 пунктом находится на 15 месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись на шесть баллов от зоны вылета.

    За последние семь встреч первенства «анчоусы» смогли добыть лишь одну викторию, обыграв в конце января на выезде «Алькоркон» (1:0), идущий в данный момент на предпоследнем месте.

    Еще в этот период они по три раза играли вничью и уступали. Так, два поражения пришлись на минувшие туры, где коллектив был дома повержен 1:2 «Сарагосой» и 0:1 в Хихоне «Спортингом».

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    В родных стенах «Малага» выступает хуже, чем в гостях. Дома она набрал только 11 очков из 31, выиграв две игры при пяти мировых и таком же количестве фиаско, разница мячей — 9:15.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас мадридцы с 41 очком идут на шестой строке (зона плей-офф) в турнирной таблице, отставая на восемь баллов от прямого повышения.

    После удачного периода с середины декабря по середину января, в которой «пчелы» выиграли пять матчей подряд, в последующих четырех играх первенства они победили лишь раз.

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    • Эта виктория состоялась 31 января в Барселоне над «Эспаньолом» (3:2). После этого «великаны» дома уступили «Тенерифе» (0:1) и расписали выездную мировую с «Картахеной» (2:2).

    Вне родных стен «Райо» разжился всего 16 очками из 41. Столичный коллектив выиграл четыре встречи при пяти фиаско и четырех мировых, разница забитых и пропущенных — 12:14.

    В первом круге «пчелы» дома разгромили «анчоусов» со счетом 4:0, а в прошлом чемпионате они дважды сыграли вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Райо Вальекано» — 2.26, победа «Малаги» — 3.44, ничья — 3.18.

    «Райо Вальекано» не особо удачно играет с «Малагой» на ее поле. Скорее всего, что и на этот раз гости победить не смогут. Ставим с Х на хозяев.

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