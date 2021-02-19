«Уотфорд»
«Уотфорд» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает 4 место, позволяющее попытать счастье в плей-офф.
Команда атакует не столь результативно — лишь 37 голов в 29 матчах. При этом оборона «Уотфорд» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 20 раз.
В предыдущем своем матче команда сотворила настоящий фурор. Совсем неслабый «Бристоль Сити» был обыгран со счетом 6:0.
Поединки против «Дерби Каунти» для команды проходят проблематично. Из пяти последних поединков команда выиграла лишь один при трех поражениях.
«Дерби Каунти»
«Дерби Каунти» в минувшем туре Чемпионшип добыл важнейшую викторию. Команда Уэйна Руни одолела «Мидлсбро» (2:1).
Сейчас команда занимает 19 место в турнирной таблице с 31 очком в активе. Правда, атака у «Дерби Каунти» — проблемное звено, ведь забито только 19 мячей в 28 встречах.
Нынешний год для команды проходит не столь удачно. «Бараны» борются за выживание в Чемпионшип, но в последних матчах демонстрируют неплохие результаты.
Между тем, отрыв от опасной зоны составляет только три очка. Так что пока команда Руни спокойную жизнь себе не обеспечила.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 1.88, на ничью за 3.30, а на «Дерби Каунти» — за 4.50
«Уотфорд» должно прорвать после блестящей победы в минувшем туре.
«Дерби Каунти» в последних матчах демонстрирует отличные результаты, так что и в этой встрече будет непременно бороться за очки.
В последних матчах обе команды были активны в атаке, что постараются наглядно продемонстрировать в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.81