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    Веселые старты «шершней» и «баранов»?

    «Уотфорд» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол, Чемпионшип, 19 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Дерби Каунти»
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    Натаниэль Чалоба
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Дерби Каунти» в рамках 31 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 22:45 мск. «Уотфорд» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Февраля 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:45 Дерби Каунти Дерби Каунти
  • Дерби
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает 4 место, позволяющее попытать счастье в плей-офф.

    Команда атакует не столь результативно — лишь 37 голов в 29 матчах. При этом оборона «Уотфорд» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 20 раз.

    В предыдущем своем матче команда сотворила настоящий фурор. Совсем неслабый «Бристоль Сити» был обыгран со счетом 6:0.

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    Поединки против «Дерби Каунти» для команды проходят проблематично. Из пяти последних поединков команда выиграла лишь один при трех поражениях.

    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» в минувшем туре Чемпионшип добыл важнейшую викторию. Команда Уэйна Руни одолела «Мидлсбро» (2:1).

    Сейчас команда занимает 19 место в турнирной таблице с 31 очком в активе. Правда, атака у «Дерби Каунти» — проблемное звено, ведь забито только 19 мячей в 28 встречах.

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    • Нынешний год для команды проходит не столь удачно. «Бараны» борются за выживание в Чемпионшип, но в последних матчах демонстрируют неплохие результаты.

    Между тем, отрыв от опасной зоны составляет только три очка. Так что пока команда Руни спокойную жизнь себе не обеспечила.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 1.88, на ничью за 3.30, а на «Дерби Каунти» — за 4.50

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    «Уотфорд» должно прорвать после блестящей победы в минувшем туре.

    «Дерби Каунти» в последних матчах демонстрирует отличные результаты, так что и в этой встрече будет непременно бороться за очки.

    В последних матчах обе команды были активны в атаке, что постараются наглядно продемонстрировать в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.81

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