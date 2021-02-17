«Ковентри» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 30 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 22:00 мск. «Ковентри» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри»

За последние семь матчей во всех проведенных турнирах «Ковентри» одержал всего лишь одну победу, одолев дома «Шеффилд Уэнсдей» (2:0) в рамках чемпионата страны.

Также в этот период «небесно-голубые» дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, где они среди прочих на выезде уступили 0:2 грядущему сопернику в Кубке страны.

В целом «Сити» не выигрывают уже четыре поединка кряду. Из-за этого коллектив борется за выживание и рискует понизиться в классе.

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После 29 проведенных встреч во втором по рангу дивизиону Англии коллектив Марка Робинса с 31 баллом находится на 20 позиции в турнирной таблице, оторвавшись на три очка от зоны вылета.

«Норвич»

Сейчас у «Норвича» на счету 58 очков и он занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Своего ближайшего преследователя в лице «Брентфорда», он опережает на один балл, а третий «Суонси» — на пять.

В позапрошлом туре «Канарейки» потерпели гостевое фиаско от «Суонси» со счетом 0:2, т.с. прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата, в которой поровну поделили победы и ничьи.

Перед неудачей в Уэльсе, норкфолцы дважды по 0:0 сыграли на своей территории с «Мидлсбро» и на выезде с «Миллуолом», а еще ранее обыграли в родных стенах 2:0 «Бристоль Сити».

В прошлом туре клуб разгромили на своем поле «Сток Сити» (4:1). Таким образом, он прервал безвыигрышную серию во всех турнирах, которая остановилась на четырех матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, победа которого оценивается в 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Норвич» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,37.