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    Букмекеры недооценивают хозяев?

    «Метц» — «Страсбур». Прогноз и ставка (к. 2,00) на футбол, чемпионат Франции, 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Страсбур»
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    Аарон Лейя-Исека
    В воскресенье, 14 февраля, «Метц» на своей арене примет «Страсбур» в 25-м туре французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Метц» — «Страсбур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Февраля 2021 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 17:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.65
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    «Метц»

    «Метц» с 35 набранными очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая три балла еврокубковой зоне, но сыграл на матч больше.

    К данной встрече «мессинцы» подходят после выездной победы над перволиговым «Амьеном» (2:1) в рамках 1/32 финала Кубка Франции. А в последней игре чемпионата они проиграли в гостях «Сент-Этьену» (0:1).

    Этим фиаско «темно-бордовые» прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию в первенстве, где они поровну поделили выигрыши с мировыми результатами. В трех из этих встреч они не пропускали.

    Все прогнозы на Лигу 1

    12 домашних игр текущего чемпионата Франции принесли «Метцу» пять викторий, четыре ничьи и три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них — 15:11.

    «Страсбур»

    У «Страсбура» перед этим туром в активе находится 25 очков и он занимает с ними 16 место в турнирной таблице чемпионата Франции, оторвавшись на пять очков от опасной зоны.

    В середине недели «трехцветные» на своей арене уступили «Монпелье» со счетом 0:2 в 1/32 финала Кубка Франции. Это фиаско стало для них вторым подряд. В последней игре Лиги 1 они уступили в гостях «Лиону» — 0:3.

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    • А всего безвыигрышная серия «расингов» составляет 5-матчей с учетом всех турниров, в которой состоялись три поражения и два мировых результата. В трех из пяти случаев они не забивали.

    На чужом поле «Страсбур» в этом первенстве играет немного лучше, чем дома, набрав 13 очков из 25. Так, в четырех встречах он праздновал виктории, раз сыграл вничью и семь раз был повержен, разница мячей — 18:22.

    В матче первого круга «Метц» и «Страсбур» сыграли вничью 2:2, а в прошлом сезоне «мессинцы» в двух матчах против «трехцветных», набрали четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Страсбура» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Метца» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.03.

    Считаем, что букмекеры недооценивают шансы хозяев в этой игре, и рекомендуем ставить на «мессинцев» с 0 форой. Наш прогноз на эту встречу — победа «Метца» с форой 0.

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