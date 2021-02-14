В воскресенье, 14 февраля, «Метц» на своей арене примет «Страсбур» в 25-м туре французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Метц» — «Страсбур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Метц» с 35 набранными очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая три балла еврокубковой зоне, но сыграл на матч больше.

К данной встрече «мессинцы» подходят после выездной победы над перволиговым «Амьеном» (2:1) в рамках 1/32 финала Кубка Франции. А в последней игре чемпионата они проиграли в гостях «Сент-Этьену» (0:1).

Этим фиаско «темно-бордовые» прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию в первенстве, где они поровну поделили выигрыши с мировыми результатами. В трех из этих встреч они не пропускали.

Все прогнозы на Лигу 1

12 домашних игр текущего чемпионата Франции принесли «Метцу» пять викторий, четыре ничьи и три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них — 15:11.

«Страсбур»

У «Страсбура» перед этим туром в активе находится 25 очков и он занимает с ними 16 место в турнирной таблице чемпионата Франции, оторвавшись на пять очков от опасной зоны.

В середине недели «трехцветные» на своей арене уступили «Монпелье» со счетом 0:2 в 1/32 финала Кубка Франции. Это фиаско стало для них вторым подряд. В последней игре Лиги 1 они уступили в гостях «Лиону» — 0:3.

А всего безвыигрышная серия «расингов» составляет 5-матчей с учетом всех турниров, в которой состоялись три поражения и два мировых результата. В трех из пяти случаев они не забивали.

На чужом поле «Страсбур» в этом первенстве играет немного лучше, чем дома, набрав 13 очков из 25. Так, в четырех встречах он праздновал виктории, раз сыграл вничью и семь раз был повержен, разница мячей — 18:22.

В матче первого круга «Метц» и «Страсбур» сыграли вничью 2:2, а в прошлом сезоне «мессинцы» в двух матчах против «трехцветных», набрали четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Страсбура» предлагают — 2.70.

На викторию «Метца» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.03.

Считаем, что букмекеры недооценивают шансы хозяев в этой игре, и рекомендуем ставить на «мессинцев» с 0 форой. Наш прогноз на эту встречу — победа «Метца» с форой 0.