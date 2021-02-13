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    Команды прервут свои «сухие» серии?

    «Мирандес» — «Жирона». Прогноз и ставка (к. 1.69) на футбол, чемпионат Испании, 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Жирона»
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    «Мирандес»
    В 25-м туре испанской Сегунды «Мирандес» дома сыграет с «Жироной». Встреча пройдет 13 февраля, начало — в 20:15 по мск. «Мирандес» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Февраля 2021 года
    Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 20:15 Жирона Жирона
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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    «Мирандес»

    «Мирандес» с 36 очками разместился на восьмом месте в турнирной таблице Сегунды, уступая зоне плей-офф (шестая строка) всего четыре балла.

    «Кабаны» вышли победителями из своих последних трех встреч первенства. В этот период они в гостях переиграли «Картахену» (2:0) и «Кастельон» (1:0), а также на своей арене «Лас-Пальмас» (2:0).

    Перед этой удачной серией коллектив проиграл в четырех подряд поединках, три из которых пришлись на матчи первенства, а еще одно фиаско состоялось в Кубке Короля.

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    12 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Мирандесу» четыре победных результата, пять мировых исходов и три поражения, разница мячей в этих матчах — 10:8.

    «Жирона»

    У «Жироны» в копилке имеется на три очка меньше, чем у предстоящего соперника. С такими показателями она находится в турнирной таблице на строку ниже.

    Каталонская команда напротив проиграла в трех последних встречах. Началась эта серия с фиаско в Кубке страны от «Вильярреала» (0:1) дома. Затем она поочередно была повержена в чемпионате «Мальоркой» (0:1) в гостях и «Леганесом» (0:2) в родных стенах.

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    • Перед этим крайне неудачным периодом «жирондинцы» имели 5-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, выиграв в это время в трех из них.

    В выездных играх текущей Сегунды «Жирона» добыла четыре виктории, пять раз была повержена и трижды делила очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 9:13.

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    Игра первого круга принесла домашнюю викторию «Жироне» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мирандеса» — 2.53, победа «Жироны» — 3.12, ничья — 3.00.

    Хозяева не пропускали в трех последних своих встречах, а гости не забивали за аналогичный период. Прогнозируем, что в данной игре обе серии прервутся и сейчас забьют оба коллектива.

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