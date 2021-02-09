9 февраля состоится один из матчей 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) — «Шеффилд Уэнсдей» примет «Уиком» на стадионе «Хиллсборо». Начало поединка в 22:00 мск. «Шеффилд» — «Уиком»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд»

«Совы» находятся на предпоследней 23 строчке турнирной таблицы, имея 25 очков в активе. Из 27 матчей команда проиграла 12 и лишь в 8 одержала победу.

Хозяева проиграли в прошлом туре «Миллуоллу» со счетом 1:4. Перед этим последнее поражение было от «Ковентри» (0:2). Эти два результата разделяют победы над «Престоном» (1:0) и «Борнмутом» (1:2).

«Шеффилд Уэнсдей» имеет нестабильные результаты в целом, но вот дома команда играет очень хорошо в последнее время. На ее счету 4 победы подряд, причем лишь в одной из них она пропускала.

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Важно добавить, что на своем поле «Уэнсдей» пропустил лишь 8 из 30 пропущенных голов в сезоне.

«Уиком»

«Уиком» замыкает список команд Чемпионшипа с 16 очками на счету. В 26 турах чемпионата «Уондерерс» выиграли только три раза, тогда как проиграла команда 16 матчей.

Для гостей это может быть пятая встреча без побед. Перед этим они трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

«Блюз» потерпели разгром от «Ноттингем Форрест» (0:3), «Мидлсбро» (1:3) и «Брентфорда» (2:7). Лишь с «Бирмингемом» удалось обойтись без голов (0:0).

На выезде «Уиком» проиграл четыре встречи подряд. Лишь одна из трех побед в сезоне была одержана на чужом поле.

Прогноз и ставка

Вполне заслужено «Шеффилд» получил коэффициент меньше, чем у соперника — 1.92 против 3.95. Ничью букмекеры оценивают коэффициентом 3.60.

Учитывая победную домашнюю серию «Шеффилд Уэнсдей» на своем поле и крайне плохие выступления «Уикома» в последних матчах, вполне можно поставить на победу хозяев.

При этом стоит учитывать, что прошлая встреча команд закончилась со счетом 1:0 (в пользу гостей). Ставим на П1 и ТМ 2.5 за 2.14.