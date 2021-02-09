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    «Шеффилд Уэнсдей» продолжит домашнюю серию побед?

    «Шеффилд» — «Уиком». Прогноз и ставка (к. 2.14) на футбол, Чемпионшип, 9 февраля 2021 года

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    «Шеффилд» — «Уиком»: прогноз и ставка
    Каллум Патерсон
    9 февраля состоится один из матчей 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) — «Шеффилд Уэнсдей» примет «Уиком» на стадионе «Хиллсборо». Начало поединка в 22:00 мск. «Шеффилд» — «Уиком»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Февраля 2021 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:00 Уиком Уондерерс Уиком Уондерерс
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Шеффилд»

    «Совы» находятся на предпоследней 23 строчке турнирной таблицы, имея 25 очков в активе. Из 27 матчей команда проиграла 12 и лишь в 8 одержала победу.

    Хозяева проиграли в прошлом туре «Миллуоллу» со счетом 1:4. Перед этим последнее поражение было от «Ковентри» (0:2). Эти два результата разделяют победы над «Престоном» (1:0) и «Борнмутом» (1:2).

    «Шеффилд Уэнсдей» имеет нестабильные результаты в целом, но вот дома команда играет очень хорошо в последнее время. На ее счету 4 победы подряд, причем лишь в одной из них она пропускала.

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    Важно добавить, что на своем поле «Уэнсдей» пропустил лишь 8 из 30 пропущенных голов в сезоне.

    «Уиком»

    «Уиком» замыкает список команд Чемпионшипа с 16 очками на счету. В 26 турах чемпионата «Уондерерс» выиграли только три раза, тогда как проиграла команда 16 матчей.

    Для гостей это может быть пятая встреча без побед. Перед этим они трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

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    На выезде «Уиком» проиграл четыре встречи подряд. Лишь одна из трех побед в сезоне была одержана на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    Вполне заслужено «Шеффилд» получил коэффициент меньше, чем у соперника — 1.92 против 3.95. Ничью букмекеры оценивают коэффициентом 3.60.

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    Учитывая победную домашнюю серию «Шеффилд Уэнсдей» на своем поле и крайне плохие выступления «Уикома» в последних матчах, вполне можно поставить на победу хозяев.

    При этом стоит учитывать, что прошлая встреча команд закончилась со счетом 1:0 (в пользу гостей). Ставим на П1 и ТМ 2.5 за 2.14.

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