«Реал»
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 43 очка.
«Сливочные» одержали 13 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в 21 туре.
В единственном февральском матче подопечные Зинедина Зидана одолели «Уэску» (2:1), реабилитировавшись за поражение от «Леванте» (1:2).
В конце января мадридцы сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв в 1/16 финала «Алькояно» (1:2 д. в.).
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После травм у «Реала» восстанавливаются Серхио Рамос, Эден Азар, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Лукас, Родриго и Альваро Одриосола.
«Хетафе»
«Хетафе» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 24 набранными очками.
На счету «городских» шесть побед, шесть ничьих и девять поражений в 21 сыгранном туре.
В трех последних матчах команда Хосе Бордаласа уступили «Атлетику» (1:5) и «Севилье» (0:3), а также разошлась миром с «Алавесом» (0:0).
Среди травмированных у «Хетафе» значится только нападающий Дарио Поведа.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.51, победа «Хетафе» — 7.10, ничья — 4.30.
Всем хорошо известно об игровых проблемах «сливочных», из-за которых под шквал критики попал главный тренер Зинедин Зидан.
Не добавляет оптимизма и череда травм, последней жертвой которой стал капитан команды Серхио Рамос, перенесший операцию на колене.
В таких условиях у «городских» могут возникнуть планы преподнести сенсацию. Однако дело в том, что сам «Хетафе» далек от оптимальных кондиций, и его недавние результаты лишь подтверждают это.
Учитывая все вышесказанное, мы ждем не слишком результативной игры, в которой хозяева все же должны набрать свои три очка. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.80.
Также можно взять «победу "Реала" с форой -1» за 1.97, но вероятность возврата все же остается высокой.