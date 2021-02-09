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    Справится ли «Реал» с «Хетафе» без Рамоса?

    «Реал» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 февраля 2021 года

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    «Реал» — «Хетафе»: прогноз и ставка
    Тибо Куртуа
    Во вторник, 9 февраля, «Реал» на своем поле примет «Хетафе» в перенесенном матче первого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Мадриде, начнется в 23:00 по московскому времени. «Реал» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Февраля 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Хетафе Хетафе
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    «Реал»

    «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 43 очка.

    «Сливочные» одержали 13 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в 21 туре.

    В единственном февральском матче подопечные Зинедина Зидана одолели «Уэску» (2:1), реабилитировавшись за поражение от «Леванте» (1:2).

    В конце января мадридцы сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв в 1/16 финала «Алькояно» (1:2 д. в.).

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    После травм у «Реала» восстанавливаются Серхио Рамос, Эден Азар, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Лукас, Родриго и Альваро Одриосола.

    «Хетафе»

    «Хетафе» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 24 набранными очками.

    На счету «городских» шесть побед, шесть ничьих и девять поражений в 21 сыгранном туре.

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    • В трех последних матчах команда Хосе Бордаласа уступили «Атлетику» (1:5) и «Севилье» (0:3), а также разошлась миром с «Алавесом» (0:0).

    Среди травмированных у «Хетафе» значится только нападающий Дарио Поведа.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.51, победа «Хетафе» — 7.10, ничья — 4.30.

    Всем хорошо известно об игровых проблемах «сливочных», из-за которых под шквал критики попал главный тренер Зинедин Зидан.

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    Не добавляет оптимизма и череда травм, последней жертвой которой стал капитан команды Серхио Рамос, перенесший операцию на колене.

    В таких условиях у «городских» могут возникнуть планы преподнести сенсацию. Однако дело в том, что сам «Хетафе» далек от оптимальных кондиций, и его недавние результаты лишь подтверждают это.

    Учитывая все вышесказанное, мы ждем не слишком результативной игры, в которой хозяева все же должны набрать свои три очка. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.80.

    Также можно взять «победу "Реала" с форой -1» за 1.97, но вероятность возврата все же остается высокой.

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