Во вторник, 9 февраля, «Реал» на своем поле примет «Хетафе» в перенесенном матче первого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Мадриде, начнется в 23:00 по московскому времени. «Реал» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 43 очка.

«Сливочные» одержали 13 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в 21 туре.

В единственном февральском матче подопечные Зинедина Зидана одолели «Уэску» (2:1), реабилитировавшись за поражение от «Леванте» (1:2).

В конце января мадридцы сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв в 1/16 финала «Алькояно» (1:2 д. в.).

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После травм у «Реала» восстанавливаются Серхио Рамос, Эден Азар, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Лукас, Родриго и Альваро Одриосола.

«Хетафе»

«Хетафе» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 24 набранными очками.

На счету «городских» шесть побед, шесть ничьих и девять поражений в 21 сыгранном туре.

В трех последних матчах команда Хосе Бордаласа уступили «Атлетику» (1:5) и «Севилье» (0:3), а также разошлась миром с «Алавесом» (0:0).

Среди травмированных у «Хетафе» значится только нападающий Дарио Поведа.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.51, победа «Хетафе» — 7.10, ничья — 4.30.

Всем хорошо известно об игровых проблемах «сливочных», из-за которых под шквал критики попал главный тренер Зинедин Зидан.

Не добавляет оптимизма и череда травм, последней жертвой которой стал капитан команды Серхио Рамос, перенесший операцию на колене.

В таких условиях у «городских» могут возникнуть планы преподнести сенсацию. Однако дело в том, что сам «Хетафе» далек от оптимальных кондиций, и его недавние результаты лишь подтверждают это.

Учитывая все вышесказанное, мы ждем не слишком результативной игры, в которой хозяева все же должны набрать свои три очка. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.80.

Также можно взять «победу "Реала" с форой -1» за 1.97, но вероятность возврата все же остается высокой.