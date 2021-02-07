«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» нынешний сезон проводит на своем уровне. Нынешнее 6 место вполне можно сопоставить с реальной силой команды.
Баски набрали уже 32 очка, причем шансы подняться повыше у команды вполне приличные, ведь плотность в турнирной таблице Примеры весьма высокая.
В минувшем туре «Реал Сосьедад» на выезде расписал мировую с «Вильярреалом» (1:1). Причем в чемпионате команда не выигрывает с последнего дня прошлого года, когда в баскском дерби минимально одолела «Атлетик».
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С «Кадисом» команда играет вполне успешно. Три последних противостояния завершились победой «Реал Сосьедад».
«Кадис»
«Кадис», как для дебютанта элиты, выступает на довольно неплохом уровне. Нынешнее 13 место — показатель класса команды, не претендующей ни на что существенное, но и не борющейся за выживание.
В минувшем туре команда дома проиграла. Правда, вряд ли кто-то сможет упрекнуть «Кадис» в поражении от без пяти минут чемпиона «Атлетико» (2:4).
В этом матче «Кадис» сыграет практически в оптимальном составе. Не смогут помочь гостям лишь Карлос Акапо, Алекс и Хосе Мари. Все они пребывают в лазарете.
«Кадис» блекло выглядит в атаке. Яркий показатель этому — лишь 19 забитых мячей в 20 матчах. В свои же ворота пропущено уже 31 гол.
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.50, на ничью за 4.25, а на «Кадис» — за 7.30
Хозяева борются за высокие места, и явно не планируют терять очки на ровном месте.
«Кадис» слабо атакует, да и обороняется не лучшим образом.
Хозяева давненько не выигрывали, и явно постараются сделать это в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Фора «Реал Сосьедад» -0.75 с коэффициентом 1.62