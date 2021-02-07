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    «Реал Сосьедад» наконец-то победит?

    «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставка (к. 1.62) на футбол, Ла Лига, 7 февраля 2021 года

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    «Реал Сосьедад» — «Кадис»: прогноз и ставка
    Александер Исак
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 16:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Февраля 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 16:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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  • 7.00
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» нынешний сезон проводит на своем уровне. Нынешнее 6 место вполне можно сопоставить с реальной силой команды.

    Баски набрали уже 32 очка, причем шансы подняться повыше у команды вполне приличные, ведь плотность в турнирной таблице Примеры весьма высокая.

    В минувшем туре «Реал Сосьедад» на выезде расписал мировую с «Вильярреалом» (1:1). Причем в чемпионате команда не выигрывает с последнего дня прошлого года, когда в баскском дерби минимально одолела «Атлетик».

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    С «Кадисом» команда играет вполне успешно. Три последних противостояния завершились победой «Реал Сосьедад».

    «Кадис»

    «Кадис», как для дебютанта элиты, выступает на довольно неплохом уровне. Нынешнее 13 место — показатель класса команды, не претендующей ни на что существенное, но и не борющейся за выживание.

    В минувшем туре команда дома проиграла. Правда, вряд ли кто-то сможет упрекнуть «Кадис» в поражении от без пяти минут чемпиона «Атлетико» (2:4).

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    • В этом матче «Кадис» сыграет практически в оптимальном составе. Не смогут помочь гостям лишь Карлос Акапо, Алекс и Хосе Мари. Все они пребывают в лазарете.

    «Кадис» блекло выглядит в атаке. Яркий показатель этому — лишь 19 забитых мячей в 20 матчах. В свои же ворота пропущено уже 31 гол.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.50, на ничью за 4.25, а на «Кадис» — за 7.30

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    Хозяева борются за высокие места, и явно не планируют терять очки на ровном месте.

    «Кадис» слабо атакует, да и обороняется не лучшим образом.

    Хозяева давненько не выигрывали, и явно постараются сделать это в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Фора «Реал Сосьедад» -0.75 с коэффициентом 1.62

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