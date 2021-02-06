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    Справится ли «Ювентус» с «Ромой»?

    «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставка (к. 2.90) на футбол, чемпионат Италии, 6 февраля 2021 года

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    «Ювентус» — «Рома»: прогноз и ставка
    «Ювентус» идет на третьем месте
    В рамках 21-го тура итальянской Серии А «Ювентус» дома сыграет с «Ромой». Встреча, которая пройдет 6 февраля на арене «Альянц Стэдиум», начнется в 20:00 по мск. «Ювентус» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Февраля 2021 года
    Ювентус
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    •  Ювентус 20:00 Рома Рома
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Ювентус»

    Новый год «Старая синьора» начала победами над «Удинезе» (4:1) и «Миланом» (3:1), после чего со счетом 3:1 одолела «Сассуоло».

    В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле выбил «Дженоа» со счетом 3:2, а затем в рамках Серии А выездное поражение от «Интера» (0:2) прервало четырехматчевую победную серию.

    После этого туринцы сначала победили в Суперкубке Италии «Наполи» со счетом 2:0, а затем в матче чемпионата на своем поле одолели «Болонью» (2:0).

    Календарь и таблица Серии А

    В последних матчах «Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии разгромил дома СПАЛ (4:0), в гостевом матче Серии А одолел «Сампдорию» (2:0) и победил «Интер» (2:1) в первой игре полуфинала Коппа Италия на выезде.

    «Рома»

    Недавно «Рома» забарахлила, из-за чего, пожалуй, впервые в сезоне заговорили о том, что к решению серьезных задач она все-таки не готова.

    Ранее команда Пауло Фонсеки проиграла с крупным счетом «Наполи» и «Аталанте». Из позитивного — ничью с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом». На большее пока не приходится рассчитывать.

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    • Масла в огонь также добавил результат 0:3 против «Специи» в Кубке Италии. Тем не менее, в позапрошлом туре «Волки» совершили реванш, выиграв 4:3.

    В прошлом поединке «джаллоросси» переиграли дома «Верону» (3:1), в результате чего остаются на третьем месте с отрывом в один балл от «Ювентуса», но сыграли на один матч больше.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 2,90.

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