«Монако» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 23:00 мск. «Монако» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» после 22-го сыгранного матча находится на четвертом месте в турнирной таблице французской Лиги 1 и отстает от третьего ПСЖ на три пункта.

Руководство клуба с Лазурного берега приняло максимально верное решение, когда перед началом сезона раз команда в очередной получила нового тренера. Пока что Нико Ковач не давал повода сомневаться в себе.

У монегасков был небольшой спад в первой половине декабря, но после этого команда выдала серию из семи матчей без поражений. Более того, в шести случаях «монегаски» выиграли.

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом туре «Монако» выиграл на выезде у «Нанта», а еще чуть раньше был сильнее «Марселя», «Монпелье», «Лорьяна» и «Анже». Победная серия на сегодня достигла пяти поединков.

«Ницца»

Недавно «Ницца» прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию победой над «Лансом» со счетом 1:0. Но в прошлом туре она потерпела поражение от «Сент-Этьена» (0:1).

У команды 26 очков, с которыми она занимает 13 место в таблице Лиги 1, хотя еще перед прошлым туром была позицией выше.

Перед этим «Орлята» проиграли «Бордо» 0:3 и «Бресту» 0:2. Еще было две ничьи с «Метцом» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).

И все же, отрыв от зоны стыковых матчей за право выступать в элите составляет довольно комфортных восемь очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.