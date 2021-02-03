ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 26 января — 1 февраля Мохамед СалахОсторожность Моейса и гений Салаха позволили «Ливерпулю» вернуться в чемпионскую гонку Конкурентам не удалось дестабилизировать Лионеля МессиНе злите Месси. Конкурентам не удалось дестабилизировать «Барселону»
  • 11:07
    • Рублев вывел сборную России вперед в серии с Аргентиной на ATP Cup
  • 09:19
    • Панарин вошел в историю НХЛ
  • 07:59
    • «Барселона» задолжала Месси крупную сумму
    Все новости спорта

    Сократит ли «Монако» отставание от ПСЖ?

    «Монако» — «Ницца». Прогноз и ставка (к. 2.05) на футбол, Лига 1, 3 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    «Монако» — «Ницца»: прогноз и ставка
    «Монако» идет на 4-м месте
    «Монако» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 23:00 мск. «Монако» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 03 Февраля 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 23:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 5.85
  • Ставка!
    •

    «Монако»

    «Монако» после 22-го сыгранного матча находится на четвертом месте в турнирной таблице французской Лиги 1 и отстает от третьего ПСЖ на три пункта.

    Руководство клуба с Лазурного берега приняло максимально верное решение, когда перед началом сезона раз команда в очередной получила нового тренера. Пока что Нико Ковач не давал повода сомневаться в себе.

    У монегасков был небольшой спад в первой половине декабря, но после этого команда выдала серию из семи матчей без поражений. Более того, в шести случаях «монегаски» выиграли.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В прошлом туре «Монако» выиграл на выезде у «Нанта», а еще чуть раньше был сильнее «Марселя», «Монпелье», «Лорьяна» и «Анже». Победная серия на сегодня достигла пяти поединков.

    «Ницца»

    Недавно «Ницца» прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию победой над «Лансом» со счетом 1:0. Но в прошлом туре она потерпела поражение от «Сент-Этьена» (0:1).

    У команды 26 очков, с которыми она занимает 13 место в таблице Лиги 1, хотя еще перед прошлым туром была позицией выше.

  • Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
  • Удержит ли ПСЖ главную звезду, перебертся ли талант «Барселоны» на «Олд Траффорд», вернет ли «Спартак» голландского бомбардира и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Перед этим «Орлята» проиграли «Бордо» 0:3 и «Бресту» 0:2. Еще было две ничьи с «Метцом» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).

    И все же, отрыв от зоны стыковых матчей за право выступать в элите составляет довольно комфортных восемь очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.72
  • Прогноз на матч Надаль — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Медведев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Нефтчи — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.33
  • Прогноз на матч Рот-Вайсс Эссен — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осер — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вердер — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»
  • Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
    • 07:22 28/01/2021     Жозеп Мария Бартомеу
  • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?
    • 16:50 27/01/2021     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить
    • 08:48 27/01/2021
    «Монако» — «Ницца»: прогноз и ставка на матч 03.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.05.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры