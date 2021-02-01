«Бетис» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» нынешний сезон проводит на своем уровне. Ни дать, ни взять, команда ходит в середняках испанского футбола — 8 место.

Севильцы набрали уже 27 очков, причем шансы пробиться в еврокубки у команды весьма неплохие. Вот только нужно срочно что-то делать с нападением, ведь в 20 матчах забито лишь 26 мячей.

В минувшем туре «Бетис» на выезде расписал мировую с «Реал Сосьедад» (2:2). Причем после того севильцы в овертайме прошли тех же баксов в Кубке Испании — 3:1.

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С «Осасуной» команда играет не очень успешно. Из 5 последних свиданий лишь одно завершилось ничьей при четырех викториях «Бетиса».

«Осасуна»

«Осасуна» только недавно выбралась из зоны вылета. Впрочем, на том проблемы команды не закончились, ведь отрыв от опасной зоны минимальный.

В минувшем туре команда добыла важнейшую победу над «Гранадой» (3:1). Правда, после того последовал вылет из Кубка Испании от «Альмерии» (в серии послематчевых пенальти).

В этом матче «Осасуна» сыграет фактически в оптимальном составе. Но, главное, гости постепенно нащупывают свои лучшие кондиции.

Как и у «Гранады», проблема клуба из Виго лежит в слабой реализации голевых моментов. Все-таки 19 забитых мячей — маловато.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.93, на ничью за 3.54, а на «Осасуну» — за 4.44

Хозяева проводят вполне приличный отрезок в чемпионате, и явно намерены взять свое в отчетном поединке.

«Осасуна» вроде бы пошла на подъем, и в этом матче попробует зацепиться за очки.

Обе команды не лучшим образом атакуют, но должны поправить свои дела в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.94