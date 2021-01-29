В ночь с 28 на 29 января в перенесенном поединке 30-го тура бразильской Серии А «Баия» на своей арене примет «Коринтианс». Поединок начнется в 01:00 по мск. «Баия» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баия»

«Баия» с 32 набранными очками находится в зоне вылета, на 17 месте в турнирной таблице. От 17 безопасной строки коллектив отстает на три пункта.

За последние 12 матчей с учетом всех проведенных турниров клуб из города Салвадор смог добыть всего лишь одну победу, когда на прошлой неделе одолел на своей территории «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:0.

Также в этот период было еще две ничьи и аж девять поражений. Одна из мировых состоялась 11 января на поле «Атлетико Гойаниенсе» (1:1), а в минувшем туре «трехцветные» потерпели гостевое фиаско от «Спорт Ресифи» — 0:2.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Баия» играет довольно-таки бескомпромиссно, сыграв вничью только раз за 15 встреч. В других 14 играх команда поровну поделила победы и поражения, разница мячей — 20:21.

«Коринтианс»

У «Коринтианса» в копилке находится 45 баллов, с которыми он находится на десятой строке, отставая на шесть пунктов от зоны Кубка Либертадорес.

В минувшем туре коллектив из Сан-Паулу проиграл на своей арене «Брагантино» (0:2), что стало вторым фиаско за последние три встречи. 19 января он уступил еще в гостях 0:4 «Палмейрасу».

Между этими играми «всемогущие» дома одолели 3:0 «Спорт Ресифи». Эта виктория стала для них шестой за последние девять матчей первенства, пять из которых были «сухими».

15 гостевых матчей текущего розыгрыша Серии А принесли «Каринтиансу» пять викторий, четыре мировых результата и шесть поражений, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 14:17.

В первом круге «Коринтианс» взял верх над предстоящим противником — 3:2, а в минувшем сезоне команды обменялись домашними победами — 3:2 и 1:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ФК «Баия» предлагают — 2.60.

На викторию «Коринтианса» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.10.

Очные противостояния этих клубов зачастую проходят результативно. Прогнозируем, что и на этот раз команды смогут отличится хотя бы пару раз. Наша ставка — ТБ 2,0.