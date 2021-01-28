«Алькояно» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 28 января, начало — в 23:00 мск. «Алькояно» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алькояно»

«Алькояно» в нынешнем розыгрыше Кубка Испании уже заставил влюбиться в себя. Провинциальный клуб успел выбить из турнира «Уэску» и даже сам мадридский «Реал».

Последний успех стал историческим для клуба. Теперь от «Алькояно» ждут снятия очередного скальпа из Примеры.

Вот только вряд ли баски повторят ошибки своих оппонентов по высшему испанскому дивизиону. Настрой «Атлетика» теперь будет совсем иным.

Все прогнозы на футбол

Команда уже сотворила маленькое чудо. Теперь даже неудача в этом матче никоим образом не отразится на прекрасном впечатлении от подвигов в предыдущих раундах.

«Атлетик»

«Атлетик» в нынешнем чемпионате Испании по традиции является середняком. Правда, на родном «Сан Мамес» баски могут обыграть кого угодно.

В предыдущем туре Примеры команда это красноречиво подтвердила. Причем победа «Атлетика» над «Хетафе» получилась слишком уж неожиданной (5:1).

Самое интересное, что баски в том самом поединке пропустили быстрый гол. Ну, а затем «Атлетик» показал все, на что способен, и просто-таки деклассировал оппонента.

В предыдущем раунде Кубка Испании «Атлетик» уже расколол один низшелиговый орех. Тогда на выезде была остановлена «Ибица» (1:2).

Онлайн-трансляция

Онлайн-трансляцию матча «Алькояно» — «Атлетик» можно бесплатно смотреть на сайте БК «Фонбет» после прохождения процедуры регистрации.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 1.74, на ничью за 3.64, а на «Алькояно» — за 5.05

Хозяева уже показали, что не боятся авторитетов. Так почему бы снова не покуситься на чудо?!

«Атлетик» явно учтет неудачный опыт «Уэски» и «Реала», и явно не позволит скромным выскочкам снять с себя скальп.

Хозяева уже прыгнули выше головы, но везение рано или поздно заканчивается. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» с коэффициентом 1.74