«Верона» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 января, начало — в 17:00 мск. «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

Веронцы способны преподнести сенсацию, к тому же неплохо обороняются. Команда пропускает в среднем чуть меньше гола за игру.

Минувший тур для команды выдался неудачным. Минимальное поражение от «Болоньи» в планы явно не входило.

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«Наполи» для веронцев — крайне неудобный соперник. В 5 последних матчах «Верона» не смогла взять ни одного очка.

«Наполи»

«Наполи» в минувшем туре разбил «Фиорентину». В воротах «фиалок» неаполитанцы расписались шесть раз.

Правда, после того команда Дженнаро Гаттузо уступила в Суперкубке Италии. «Ювентус» был банально сильнее (2:0).

«Наполи» несколько поотстал от дуэта лидеров. Между тем, своих высоких амбиций команда не скрывает, и явно будет бороться за самые высокие места.

В этом матче у гостей вновь будут кадровые пробоины. До сих пор травмированы Виктор Осимхен и Фабиан Руис.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.70, на ничью за 3.75, а на «Верона» — за 5.10

Хозяева надежны в обороне, и явно не собираются сдаваться на милость мощным неаполитанцам.

«Наполи» демонстрирует красивый атакующий футбол, и будет стараться приблизиться к дуэту лидеров.

Атака неаполитанцев должна справиться с эшелонированной обороной хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 1.70