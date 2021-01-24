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    «Наполи» одолеет веронцев

    «Верона» — «Наполи». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, Серия А, 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Наполи»
    Калиду Кулибали
    «Верона» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 января, начало — в 17:00 мск. «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Января 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 17:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Верона»

    «Верона» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

    Веронцы способны преподнести сенсацию, к тому же неплохо обороняются. Команда пропускает в среднем чуть меньше гола за игру.

    Минувший тур для команды выдался неудачным. Минимальное поражение от «Болоньи» в планы явно не входило.

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    «Наполи» для веронцев — крайне неудобный соперник. В 5 последних матчах «Верона» не смогла взять ни одного очка.

    «Наполи»

    «Наполи» в минувшем туре разбил «Фиорентину». В воротах «фиалок» неаполитанцы расписались шесть раз.

    Правда, после того команда Дженнаро Гаттузо уступила в Суперкубке Италии. «Ювентус» был банально сильнее (2:0).

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    • «Наполи» несколько поотстал от дуэта лидеров. Между тем, своих высоких амбиций команда не скрывает, и явно будет бороться за самые высокие места.

    В этом матче у гостей вновь будут кадровые пробоины. До сих пор травмированы Виктор Осимхен и Фабиан Руис.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.70, на ничью за 3.75, а на «Верона» — за 5.10

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    Хозяева надежны в обороне, и явно не собираются сдаваться на милость мощным неаполитанцам.

    «Наполи» демонстрирует красивый атакующий футбол, и будет стараться приблизиться к дуэту лидеров.

    Атака неаполитанцев должна справиться с эшелонированной обороной хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 1.70

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