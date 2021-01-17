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    Какой результат стоит ожидать в Нанте?

    «Нант» — «Ланс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Лиги 1 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Ланс»
    Жан-Луи Лека
    В рамках 20 тура французской Лиги 1 «Нант» примет «Ланс» на стадионе «Божуар». Игра состоится 17 января. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Нант» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Января 2021 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 17:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Нант»

    «Канарейки» имеют плохие результаты в матчах чемпионата. Команда опустилась до зоны вылета и занимает 17 место с 17 баллами и лишь тремя победами в 19 играх.

    «Нант» остается без побед уже 10 туров. В последних двух играх коллективу удалось набрать лишь два пункта благодаря ничьей с «Монпелье» (1:1) и «Ренном» (0:0). Также стоит выделить поражение от «Лиона» (0:3) и мировую в матче с «Анже» (1:1).

    Основная часть поражений «Нанта» припадает на выездные матчи. В домашних стенах «желтые» проиграли только два раза.

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    Шарль Траоре и Батиста Менди будут отбывать дисквалификацию. Мозес Симон, Роли Перрейра и Антони Лимбомбе травмированы.

    «Ланс»

    «Ланс» располагается практически на экваторе турнирной таблице. Гости набрали 27 пунктов в 18 матчах, одержав 8 побед, потерпев 7 поражений и трижды сыграв вничью.

    К этой встрече «кроваво-золотые» подходят с серией из двух поражений. После победы над «Брестом» со счетом 2:1 команда проиграла «Лиону» 2:3 и «Страсбургу» 0:1.

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    • Поражение от «Страсбурга» стало третьим в четырех последних турах чемпионата. При этом нельзя не вспомнить разгромную победу коллектива над «Монако» (3:0).

    В списке травмированных у гостей Шейх Траоре, Факундо Медина и Тони Маурисио.

    Прогноз и ставка

    По котировкам на этот матча полный паритет. По 2.70 букмекеры выставили на победу «Нанта» и «Ланса». Ничья оценивается коэффициентом 3.35.

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    «Нант» крайне неудачно выступает на данный момент, долгое время оставаясь без побед. В свою очередь «Ланс» ничем сильно не выделяется, но при этом гости способны удивить. Они забили дважды «Лиону» и разгромили «Монако».

    Ставим на то, что «Ланс» не проиграет эту встречу. Прогноз — Ф2 (0) за 1.93.

    Помимо этого рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5. Три из четырех матчаей хозяев завершались с таким же показателем.

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