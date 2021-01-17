«Атлетико Паранаэнсе» — «Сан-Паулу». Прогноз (к. 2.77) и ставки на чемпионат Бразилии 17 января 2021 года

«Атлетико Паранаэнсе» сыграет на своем поле против «Сан-Паулу» в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 17 января в Коритибе, начало — в 22:00 мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико» после 29-ти сыгранных матчей находится в середине турнирной таблицы, на 11-й строчке, на приличном расстоянии от зоны вылета. Команда спокойно доигрывает сезон, больше думая уже о следующем чемпионате.

Тем не менее в четырех предыдущих турах хозяева набрали 10 очков. После сухих побед над «Ред Булл Брагантино», «Васко да Гама» и «Ботафого» команда Доривала Жуниора сыграла вничью с «Коритибой» (0:0).

То есть в четырех последних матчах «Атлетико» не пропустил ни одного мяча.

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Если взять отрезок из 11-ти предыдущих туров, то здесь у «Атлетико» семь побед при трех поражениях. Это очень солидная статистика.

«Сан-Паулу»

Тем временем «Сан-Паулу», набрав уже 59 очков, занимает первое место. Ближайший конкурент — «Интернасьонал» — отстает на три очка.

Отрыв мог быть еще больше, но за последний месяц команда из самого населенного бразильского города потеряла слишком много очков.

В пяти последних турах у «Сан-Паулу» три поражения. В прошлом туре команда Фернандо Диниса проиграла «Сантосу», а перед этмм — «РБ Брагантино».

Из позитивного — победа над «Атлетико Минейро», но это было еще в середине декабря.

«Сан-Паулу» не смог забить только в двух гостевых матчах.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.02, а победу «Сан-Паулу» — за 2.32.

Середняк, который сейчас на ходу, встречается с лидером, который слегка забарахлил. Или, возможно, даже не слегка.

Поэтому напрашивается ставка — на обе забьют за 1.98.

А также ставка на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.77.