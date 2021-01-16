«Уотфорд» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол 16 января 2021 года

16 января на «Викаридж Роуд» «Уотфорд» сыграет с «Хаддерсфилдом» в 24-м туре первенства первой английской лиги. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Уотфорд» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» расположился на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. У команды на счету 37 после 22 игр и отставание в шесть баллов от второй позиции.

За последние пять проведенных матчей «шершни» смогли добиться только одной виктории, одолев дома в последней встрече 2020 года «Норвич» со счетом 1:0.

Также в этот период они раз сыграли вничью и трижды уступили. Одно из поражений было от своего предстоящего противника в гостях (0:2). Еще состоялись выездные фиаско от «Суонси» (1:2) в чемпионате и от «МЮ» (0:1) в Кубке страны.

Все прогнозы на футбол

У «Уотфорда» первая статистика в лиге, которая выглядит следующим образом: восемь викторий, две ничьи и одно поражение, разница мячей составляет 20:9.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» с 31 набранным пунктом после 23 матчей расположился в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, на 13 месте.

За аналогичный период в пять матчей «терьеры» добились двух викторий и трижды проиграли. Помимо виктории над своим предстоящим противником (2:0), они также обыграли дома 2:1 «Блэкберн».

Неудачи состоялись в матчах первенства от «Барнсли» в гостях и «Рединга» дома (по 1:2), еще было домашнее фиаско в Кубке Англии от «Плимута» (2:3), представляющий третий дивизион.

Вне родных стен «Хаддерсфилд» в текущем первенстве добился всего двух викторий, три раза сыграл вничью и шесть раз был поверженным, разница мячей — 11:21.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Уотфорда« предлагают — 1.75.

На викторию "Хаддерсфилда" дают — 4.90, ничья оценена — в 3.94.

Прогнозируем, что великолепно играющий в родных стенах "Уотфорд", возьмет дома реванш у "терьеров" за недавнее фиаско. Наша ставка на эту игру — П1.