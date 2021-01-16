ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка ГерманииИсторический позор «Баварии» Александр ОвечкинПолтинник Овечкина, дебют Капризова и камбэк Бобровского
  • 01:05
    • «Атлетик» выбил «Реал» из Суперкубка Испании и сыграет в финале с «Барсой»
  • 01:42
    • Источник: ЦСКА интересуется Манджукичем
  • 01:11
    • Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» в Кубке Италии
  • 21:44
    • Дзюба сдал положительный тест на коронавирус
  • 00:55
    • «Арсенал» не справился с «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    «Шершни» возьмут реванш за недавнее фиаско?

    «Уотфорд» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол 16 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Уотфорд Прогнозы на Хаддерсфилд Таун
    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Хаддерсфилд»
    Футболист «Уотфорда»
    16 января на «Викаридж Роуд» «Уотфорд» сыграет с «Хаддерсфилдом» в 24-м туре первенства первой английской лиги. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Уотфорд» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Января 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 18:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
    •

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» расположился на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. У команды на счету 37 после 22 игр и отставание в шесть баллов от второй позиции.

    За последние пять проведенных матчей «шершни» смогли добиться только одной виктории, одолев дома в последней встрече 2020 года «Норвич» со счетом 1:0.

    Также в этот период они раз сыграли вничью и трижды уступили. Одно из поражений было от своего предстоящего противника в гостях (0:2). Еще состоялись выездные фиаско от «Суонси» (1:2) в чемпионате и от «МЮ» (0:1) в Кубке страны.

    Все прогнозы на футбол

    У «Уотфорда» первая статистика в лиге, которая выглядит следующим образом: восемь викторий, две ничьи и одно поражение, разница мячей составляет 20:9.

    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» с 31 набранным пунктом после 23 матчей расположился в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, на 13 месте.

    За аналогичный период в пять матчей «терьеры» добились двух викторий и трижды проиграли. Помимо виктории над своим предстоящим противником (2:0), они также обыграли дома 2:1 «Блэкберн».

  • Виноваты ли новички «Челси» в бедах клуба? Оцениваем Вернера, Менди и других
  • Летние приобретения пока не могут помочь «синим» выбраться из кризиса
  • Вчера

    • Неудачи состоялись в матчах первенства от «Барнсли» в гостях и «Рединга» дома (по 1:2), еще было домашнее фиаско в Кубке Англии от «Плимута» (2:3), представляющий третий дивизион.

    Вне родных стен «Хаддерсфилд» в текущем первенстве добился всего двух викторий, три раза сыграл вничью и шесть раз был поверженным, разница мячей — 11:21.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Уотфорда« предлагают — 1.75.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию "Хаддерсфилда" дают — 4.90, ничья оценена — в 3.94.

    Прогнозируем, что великолепно играющий в родных стенах "Уотфорд", возьмет дома реванш у "терьеров" за недавнее фиаско. Наша ставка на эту игру — П1.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Падерборн 07
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кьево — Энтелла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.99
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эйпен — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021     Футболисты «Ливерпуля»
  • «Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
    • 15:06 09/01/2021     Йоррит Хендрикс
  • Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?
    • 01:57 11/01/2021
    «Уотфорд» — «Хаддерсфилд» 15.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.75.
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры