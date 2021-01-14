«Коринтианс» — «Флуминенсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на чемпионат Бразилии 14 января 2021 года

«Коринтианс»
«Тимао» сейчас испытывают достаточно серьезные кадровые трудности. Несколько игроков команды угодили в лазарет, и возвращение их пока не планируется.
Тем не менее, «Коринтианс» пребывает на 10 месте, и вовсю стремится оказаться в первой шестерке. Правда, с показателями у команды не так весело — всего 39 набранных очков в 27 матчах.
Оборона и атака не преуспевают. 30 голов команда забила и столько же пропустила в свои ворота. Особенно огорчает слабенькое нападение.
«Коринтианс», несмотря на все проблемы, никак нельзя назвать неопасным соперником. В этом матче хозяева явно не собираются отсиживаться в тылах.
«Флуминенсе»
«Флуминенсе» на текущий момент занимает 7 место. Такое турнирное положение для такого статусного клуба — явно не лучшая диспозиция.
В активе у команды 43 очка, но с этим багажом подъем в первую тройку выглядит не таким уж нереальным. Тем паче, атакует команда довольно неплохо — 39 точных выстрелов.
«Флуминенсе» в минувшем туре улучило свое настроение. Конечно, ведь победа над «Фламенго» (1:2) для клуба — всегда сродни празднику.
Наверняка на сей раз «Флу» попытаются вновь поживиться очками на выезде. Только для этого команде необходимо сразу приниматься за дело.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Коринтианс» за 2.10, на ничью за 3.20, а на «Флуминенсе» — за 3.80
«Коринтианс» в последних матчах выглядит довольно симпатично, подтверждением чего стала действующая серия из трех побед подряд.
«Флуминенсе» играет нестабильно, но в этом матче будет стремиться пополнить свой багаж, как минимум, одним зачетным баллом.
Обе команды не лучшим образом действуют в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.5 с коэффициентом 1.61