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    И сразу в атаку?!

    «Коринтианс» — «Флуминенсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на чемпионат Бразилии 14 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    «Коринтианс» сыграет на своем поле с «Флуминенсе» в рамках 29-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 14 января, начало — в 03:30 мск. «Коринтианс» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коринтианс»

    «Тимао» сейчас испытывают достаточно серьезные кадровые трудности. Несколько игроков команды угодили в лазарет, и возвращение их пока не планируется.

    Тем не менее, «Коринтианс» пребывает на 10 месте, и вовсю стремится оказаться в первой шестерке. Правда, с показателями у команды не так весело — всего 39 набранных очков в 27 матчах.

    Оборона и атака не преуспевают. 30 голов команда забила и столько же пропустила в свои ворота. Особенно огорчает слабенькое нападение.

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    «Коринтианс», несмотря на все проблемы, никак нельзя назвать неопасным соперником. В этом матче хозяева явно не собираются отсиживаться в тылах.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» на текущий момент занимает 7 место. Такое турнирное положение для такого статусного клуба — явно не лучшая диспозиция.

    В активе у команды 43 очка, но с этим багажом подъем в первую тройку выглядит не таким уж нереальным. Тем паче, атакует команда довольно неплохо — 39 точных выстрелов.

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    • «Флуминенсе» в минувшем туре улучило свое настроение. Конечно, ведь победа над «Фламенго» (1:2) для клуба — всегда сродни празднику.

    Наверняка на сей раз «Флу» попытаются вновь поживиться очками на выезде. Только для этого команде необходимо сразу приниматься за дело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Коринтианс» за 2.10, на ничью за 3.20, а на «Флуминенсе» — за 3.80

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    «Коринтианс» в последних матчах выглядит довольно симпатично, подтверждением чего стала действующая серия из трех побед подряд.

    «Флуминенсе» играет нестабильно, но в этом матче будет стремиться пополнить свой багаж, как минимум, одним зачетным баллом.

    Обе команды не лучшим образом действуют в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.5 с коэффициентом 1.61

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