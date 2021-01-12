«Атлетико» — «Севилья». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Испании 12 января 2021 года

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Севилью». Встреча пройдет на «Ванда Метрополитано» 12 января. Начало — в 23:30 мск. «Атлетико» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» лидирует в чемпионате Испании, проведя меньше матчей, чем конкуренты. На данный момент у «матрасников» 38 очков, они на 1 очко опережают «Реал», на 4 — «Барселону», при этом имея три игры в запасе.

У «Атлетико» лишь 1 поражение в 15 играх, забито 29 мячей, а пропущено 6 (с отрывом лучший результат в лиге).

9 января «Атлетико» должен был проводить матч против «Атлетика», но игра была перенесена из-за снегопада. Таким образом, «матрасники» отдыхают с 6 января, когда сенсационно вылетели из Кубка Испании, уступив «Корнелье» (0:1).

Все прогнозы на футбол

В Примере «Атлетико» после поражения от «Реала» (0:2) удалось выиграть в четырех матчах подряд — были обыграны «Эльче» (3:1), «Реал Сосьедад» (2:0), «Хетафе» (1:0) и «Алавес» (2:1).

«Севилья»

«Севилья» на данный момент провела 16 матчей, в которых смогла набрать 30 очков. Команда Хулена Лопетеги занимает шестое место в таблице, но за счет перенесенных матчей может претендовать на попадание в топ-3.

«Севилья» также мало пропускает — всего 13 голов (второй лучший результат в Примере), но и забивает команда немного — 21 мяч.

«Севилья» 9 января играла против «Реала Сосьедад», одержав победу в непривычно результативном как для себя матче со счетом 3:2. Перед этим севильцы успешно сыграли в Кубке Испании, пройдя «Линарес Депортиво» (2:0), а в чемпионате разошлись миром с «Бетисом» (1:1).

Беспроигрышная серия «Севильи» во всех турнирах на данный момент насчитывает девять матчей.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничью — 3,22, а на «Севилью» — 4,58.

Четырех последних встречи команд в Примере завершились вничью, причем три из них — со счетом 1:1.

Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,61.