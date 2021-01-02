«Норвич Сити» — «Барнсли». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч футбольного Чемпионшипа 2 января 2021 года

В субботу, 2 января, «Норвич Сити» на своем поле примет «Барнсли» в рамках 23-го тура английского Чемпионшипа. Встреча, которая пройдет на стадионе «Карроу Роуд», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Норвич Сити» — «Барнсли».

«Норвич Сити»

«Норвич Сити» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, имея на своем счету 44 очка.

На счету «канареек» 13 побед, пять ничьих и четыре поражения в 22 сыгранных турах.

В декабре подопечные Даниеля Фарке обыграли «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), «Ноттингем Форест» (2:1), «Блэкберн» (2:1), «Рединг» (2:1) и «Кардифф» (2:0), разошлись миром с «Куинз Парк Рейнджерс» (1:1), а также уступили «Лутон Таун» (1:3) и «Уотфорду» (0:1).

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После травм у «Норвича» восстанавливаются Бали Мумба, Пшемыслав Плахета, Адам Айда, Сэмюэль Бирам, Тим Крул, Онель Эрнандес и Марко Стиперманн.

«Барнсли»

«Барнсли» занимает восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 34 набранными очками.

На счету «шахтеров» десять побед, четыре ничьи и восемь поражений в 22 сыгранных турах.

Команда Валерьена Исмаэля в декабре выиграла у «Бирмингема» (2:1), «Уикомб Уондерерз» (2:1), «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), «Престона» (2:1), «Хаддерсфилда» (2:1) и «Ротерхэма» (2:1), а также проиграла «Борнмуту» (0:4) и «Суонси» (0:2).

В лазарете «Барнсли» находятся Майк-Стивен Бёре, Бенжамин Уильямс, Аапо Хальме, Эллиот Симойнш и Джордан Уильямс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Норвича» — 1.80, победа «Барнсли» — 4.20, ничья — 3.90.

Имея в активе пять побед в последних шести встречах, «шахтеры» едут на «Карроу Роуд» без особого страха.

Дополнительной уверенности гостям прибавляет тот факт, что «канарейки» лишь раз сохранили свои ворота в неприкосновенности в предыдущих десяти матчах.

Конечно, Даниель Фарке обладает более сбалансированным составом, который на своем поле способен обыграть любого соперника, и это доказывает расклад в турнирной таблице. Однако что-то нам подсказывает, что хозяева вновь пропустят, поэтому наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.73.

Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.10. 0