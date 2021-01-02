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    Справится ли лидер Чемпионшипа с крепким середняком?

    «Норвич Сити» — «Барнсли». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч футбольного Чемпионшипа 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич Сити» — «Барнсли»
    Футболисты «Норвича»
    В субботу, 2 января, «Норвич Сити» на своем поле примет «Барнсли» в рамках 23-го тура английского Чемпионшипа. Встреча, которая пройдет на стадионе «Карроу Роуд», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Норвич Сити» — «Барнсли».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Января 2021 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 18:00 Барнсли Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Норвич Сити»

    «Норвич Сити» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, имея на своем счету 44 очка.

    На счету «канареек» 13 побед, пять ничьих и четыре поражения в 22 сыгранных турах.

    В декабре подопечные Даниеля Фарке обыграли «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), «Ноттингем Форест» (2:1), «Блэкберн» (2:1), «Рединг» (2:1) и «Кардифф» (2:0), разошлись миром с «Куинз Парк Рейнджерс» (1:1), а также уступили «Лутон Таун» (1:3) и «Уотфорду» (0:1).

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    После травм у «Норвича» восстанавливаются Бали Мумба, Пшемыслав Плахета, Адам Айда, Сэмюэль Бирам, Тим Крул, Онель Эрнандес и Марко Стиперманн.

    «Барнсли»

    «Барнсли» занимает восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 34 набранными очками.

    На счету «шахтеров» десять побед, четыре ничьи и восемь поражений в 22 сыгранных турах.

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    • Команда Валерьена Исмаэля в декабре выиграла у «Бирмингема» (2:1), «Уикомб Уондерерз» (2:1), «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), «Престона» (2:1), «Хаддерсфилда» (2:1) и «Ротерхэма» (2:1), а также проиграла «Борнмуту» (0:4) и «Суонси» (0:2).

    В лазарете «Барнсли» находятся Майк-Стивен Бёре, Бенжамин Уильямс, Аапо Хальме, Эллиот Симойнш и Джордан Уильямс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Норвича» — 1.80, победа «Барнсли» — 4.20, ничья — 3.90.

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    Имея в активе пять побед в последних шести встречах, «шахтеры» едут на «Карроу Роуд» без особого страха.

    Дополнительной уверенности гостям прибавляет тот факт, что «канарейки» лишь раз сохранили свои ворота в неприкосновенности в предыдущих десяти матчах.

    Конечно, Даниель Фарке обладает более сбалансированным составом, который на своем поле способен обыграть любого соперника, и это доказывает расклад в турнирной таблице. Однако что-то нам подсказывает, что хозяева вновь пропустят, поэтому наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.73.

    Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.10. 0

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