«Хетафе» — «Вальядолид». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч чемпионата Испании по футболу 2 января 2021 года

В субботу, 2 января, «Хетафе» на своем поле примет «Вальядолид» в рамках 17-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на арене «Колисеум Альфонсо Перес», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Вальядолид».

«Хетафе»

Декабрь для «Хетафе» начался неудачно — с двух подряд поражений. Сначала подопечные Пепе Бордаласа были на выезде разгромлены «Леванте» (0:3), а потом дома уступили «Севилье» (0:1).

Выездная победа в Кубке Испании над «Анаитасуной» (2:1) прервала семиматчевую безвыигрушную серию «Хетафе», а выездная победа над «Кадисом» (2:0) сделала это в Ла Лиге.

В последних матчах «Хетафе» дома поделил очки с «Сельтой» (1:1), а потом в Мадриде проиграл «Атлетико» (0:1).

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После 15 матчей Примеры «Хетафе» с 17 очками на 14-м месте. Разница мячей 12-16, Анхель Родригес забил 4 мяча.

«Вальядолид»

Бело-фиолетовые начали декабрь с поражения от «Атлетико» (0:2) в Мадриде, после чего вернувшись домой обыграли «Осасуну» (3:2).

В Кубке Испании подопечные Сориано уверенно вынесли «Кантолагуа» (5:0) на выезде, а выездной матч с «Севильей» в Пример завершился вничью 1:1 — гости спаслись в концовке.

Домашний матч с «Барселоной» обернулся крупным поражением — 0:3, а в последнем матче «Вальядолид» не сумел одолеть «Кадис» на выезде — 0:0.

После 16 туров Примеры «Вальядолид» с 15 очками на 18-м месте. Разница мячей 15-24, 3 гола забил Маркос Андре.

Прогноз и ставки

На победу «Хетафе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.0, на ничью — 3.10, а на победу «Вальядолида» — 4.40.

В прошлом сезоне «Хетафе» победил дома 2:0, а на выезде сыграл 1:1. В последних 5 выездах в гости к «Хетафе» «Вальядолид» ни разу не победил, трижды проиграв.

Статистика на стороне хозяев. Прогнозируем, что «Хетафе» не проиграет дома.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.54 и ТМ 2,5 за 1.43. 0