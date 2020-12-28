«Бешикташ» — «Сивасспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на чемпионат Турции 28 декабря 2020 года

«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Сивасспором» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Сивасспор».

«Бешикташ»

В минувшем туре «Бешикташ» удачно съездил в Анкару. «Орлы» минимально заклевали «Анкарагюджю».

Тем не менее, стамбульский гранд не собирается отказываться от своих претензий на чемпионский титул. К тому же, отставание от лидера «Галатасарая» составляет только 4 пункта.

Результативность у команды вполне приличная. «Орлы» в среднем забивают по 2 гола за матч — 26 точных выстрелов в 13 встречах.

Все прогнозы на футбол

В отчетной встрече «Бешикташу» не сможет помочь Адем Льяич. Также не сыграют Гекхан Тере и Джермейн Ленс. Последний уже давненько находится в опале.

«Сивасспор»

«Сивасспор» находится на 14 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у команды 17 набранных очков. При этом у команды весьма серьезно хромает атака — всего 13 забитых голов.

Минувший тур стал для команды вполне продуктивным. Дома «Сивасспор» сумел обыграть «Генчлербирлиги» (3:1).

Очевидно, что в нынешнем сезоне команде мало что светит. Как минимум, в плане попадания в еврокубковую зону. А вот зона вылета рядом — в 5 очках.

Вот и визит в Стамбул вряд ли сулит «Сивасспору» набор очков. Вероятно, гости покинут поле «Водафон Парка» на щите.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.80, на ничью за 3.80, а на «Сивасспор» — за 4.30.

«Орлы» претендуют на чемпионский титул, и соперников уровня «Сивасспора» должны непременно обыгрывать.

«Сивасспор» слабовато атакует, так что вряд ли сможет рассчитывать положительный для себя исход этой встречи.

В свете борьбы за чемпионство, «орлам» нежелательно терять очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташ» с коэффициентом 1.80 0