ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» одержал первую победу за два месяца«Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси» «Лестер» — «МЮ»Ничья в пользу «Ливерпуля». Автогол Туанзебе стоил «МЮ» победы в «Боксинг дэй» «Лестер» — «МЮ»АПЛ. Ничья «Лестера» и «МЮ», победа «Ман Сити», «Арсенал» примет «Челси»
  • 22:20
    • «Арсенал» победил в лондонском дерби
  • 01:00
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом»
  • 21:17
    • «Авангард» подписал контракт с Ковальчуком
  • 18:23
    • «Динамо» в овертайме дожало СКА
  • 17:29
    • «Лестер» ушел от поражения в матче с «МЮ»
  • 17:14
    • Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России среди спортивных пар
    Все новости спорта

    «Орлы» заклюют «Сивасспор»

    «Бешикташ» — «Сивасспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на чемпионат Турции 28 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Сивасспор»
    Атиба Хатчинсон
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Сивасспором» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Сивасспор».
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 28 Декабря 2020 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:00 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Бешикташ»

    В минувшем туре «Бешикташ» удачно съездил в Анкару. «Орлы» минимально заклевали «Анкарагюджю».

    Тем не менее, стамбульский гранд не собирается отказываться от своих претензий на чемпионский титул. К тому же, отставание от лидера «Галатасарая» составляет только 4 пункта.

    Результативность у команды вполне приличная. «Орлы» в среднем забивают по 2 гола за матч — 26 точных выстрелов в 13 встречах.

    Все прогнозы на футбол

    В отчетной встрече «Бешикташу» не сможет помочь Адем Льяич. Также не сыграют Гекхан Тере и Джермейн Ленс. Последний уже давненько находится в опале.

    «Сивасспор»

    «Сивасспор» находится на 14 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у команды 17 набранных очков. При этом у команды весьма серьезно хромает атака — всего 13 забитых голов.

    Минувший тур стал для команды вполне продуктивным. Дома «Сивасспор» сумел обыграть «Генчлербирлиги» (3:1).

  • Пациент скорее мертв. Проблема «Арсенала» не в Артете
  • Управление Стэна Кронке добивает один из богатейших клубов мира
  • Вчера

    • Очевидно, что в нынешнем сезоне команде мало что светит. Как минимум, в плане попадания в еврокубковую зону. А вот зона вылета рядом — в 5 очках.

    Вот и визит в Стамбул вряд ли сулит «Сивасспору» набор очков. Вероятно, гости покинут поле «Водафон Парка» на щите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.80, на ничью за 3.80, а на «Сивасспор» — за 4.30.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    «Орлы» претендуют на чемпионский титул, и соперников уровня «Сивасспора» должны непременно обыгрывать.

    «Сивасспор» слабовато атакует, так что вряд ли сможет рассчитывать положительный для себя исход этой встречи.

    В свете борьбы за чемпионство, «орлам» нежелательно терять очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташ» с коэффициентом 1.80 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч США U20 — Австрия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Газиантеп — Аланияспор
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Денизлиспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Утрехт — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Генк — Васланд-Беверен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фамаликан — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Насьонал — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Андерлехт — Беерсхот
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фаренсе — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Александр Кокорин
  • Трансферный дайджест. 15-21 декабря
    • 22:52 21/12/2020
    «Бешикташ» — «Сивасспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на чемпионат Турции 28 декабря 2020 года. Прогноз на «Бешикташ» — «Сивасспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Комментарии
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры