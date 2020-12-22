«Динамо» Дрезден — «Дармштадт 98». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на Кубок Германии 22 декабря 2020 года

«Динамо» Дрезден сыграет на своем поле с «Дармштадтом 98» в рамках 13-го тура Кубка Германии. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Динамо» Дрезден — «Дармштадт 98».

«Динамо» Дрезден

Дрезденцы сейчас выступают в третьем по рангу немецком дивизионе. Пока получается вполне неплохо — 1 место после 17 туров.

«Динамо» Дрезден делает все, дабы вернуться во Вторую Бундеслигу. Вот и в минувшем туре команда на выезде переиграла кельнскую «Викторию» (2:4).

В предыдущем раунде Кубка Германии команда переиграла «Гамбург» (4:1). Так что вряд ли кому-то придется легко с результативными динамовцами.

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В пяти последних матчах с «Дармштадтом 98» «Динамо» Дрезден победил только однажды при одной ничьей. Последняя виктория была добыта еще в 2018 году.

«Дармштадт 98»

«Дармштадт 98» выступает во Второй Бундеслиге. Там команда занимает скромную 10 позицию, являясь крепким середняком.

Правда, минувший тур для команды получился вполне успешным. Победа над «Вюрцбургер Киккерс» (2:0) всех проблем, конечно, не решила, но дала надежду на дальнейший подъем.

При всех своим трудностях, «Дармштадт 98» в 13 матчах забил 25 мячей, что составляет почти 2 гола за матч. Правда, в свои ворота пропущено 23 мяча.

В предыдущем раунде Кубка Германии команда переиграла «Магдебург» (2:3). Решающий мяч был забит в дополнительное время, когда на сотой минуте отличился Матиас Хонсак.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Дармштадт 98» за 2.17, на ничью за 3.62, а на «Динамо» Дрезден — за 3.15.

«Дармштадт 98» и выступает классом выше, и с дрезденцами играет вполне успешно.

Хозяева, конечно, могут сотворить сенсацию, но на сей раз класс «Дармштадта 98» предопределит исход встречи. Наши прогноз и ставка — Проход «Дармштадта 98» с коэффициентом 1.65 0