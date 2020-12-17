«Рома» — «Торино». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.30 на матч чемпионата Италии 17 декабря 2020 года

В 12-м туре итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме «Рома» примет «Торино». Поединок состоится 17 декабря и начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Рома» — «Торино».

«Рома»

Столичный клуб на момент начала 12-го тура чемпионата Италии находится на шестом месте в таблице. За 11 матчей первенства команда завоевала 21 балл.

Не так давно «Рома» смогла провести неплохой отрезок из пяти побед кряду в разных соревнованиях. В чемпионате «волки» одолели «Фиорентину» (2:0), «Дженоа» (3:1) и «Парму» (3:0). А в Лиге Европы они дважды обыграли «ЧФР Клуж» (5:0; 2:0).

После второго поединка с «ЧФР Клуж» римляне на выезде были разгромлены «Наполи» (0:4). А затем в еврокубках подопечные Паулу Фонсеки прихлопнули «Янг Бойз» (3:1).

Все прогнозы на Серию А

В предыдущих встречах итальянского первенства «Рома» расписала мировую с «Сассуоло» (0:0) и разбила «Болонью» (5:1). А в Лиге Европы красно-желтые позволили себе проиграть ЦСКА София (1:3) после выхода в плей-офф.

«Торино»

«Торино» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с шестью набранными очками.

На счету «быков» одна победа, три ничьи и семь поражений в 11 сыгранных турах.

Подопечные Марко Джампаоло одержали единственную победу в начале ноября, когда обыграли «Дженоа» (2:1), после чего разошлись миром с «Кротоне» (0:0) и «Сампдорией» (2:2), а также уступили «Интеру» (2:4).

Был шанс набрать еще один балл в туринском дерби, но в концовке коллектив проиграл «Ювентусу» с результатом 1:2. А в прошлом туре коллектив уступил «Удинезе» (2:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,30. 0