ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппАПЛ. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм» Микель АртетаКризис «Арсенала». Почему команда Артеты оказалась в яме? Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА
  • 00:58
    • «Вест Бромвич» вырвал ничью у «Ман Сити»
  • 02:00
    • «Реал» одержал победу над «Атлетиком»
  • 00:39
    • «Лацио» сыграл вничью с «Беневенто»
  • 00:30
    • Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», «Унион» упустил победу над «Штутгартом»
  • 22:56
    • Гол Нету позволил «Вулверхэмптону» выиграть у «Челси»
  • 22:29
    • Хэт-трик Штиндля спас менхенгладбахскую «Боруссию» от поражения
  • 21:42
    • Миранчук в заявке «Аталанты» на матч с «Ювентусом»
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Рома» штурмовать топ-4?

    «Рома» — «Торино». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.30 на матч чемпионата Италии 17 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Торино»
    «Рома» занимает шестую строчку
    В 12-м туре итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме «Рома» примет «Торино». Поединок состоится 17 декабря и начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Рома» — «Торино».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 17 Декабря 2020 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Торино Торино
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
    •

    «Рома»

    Столичный клуб на момент начала 12-го тура чемпионата Италии находится на шестом месте в таблице. За 11 матчей первенства команда завоевала 21 балл.

    Не так давно «Рома» смогла провести неплохой отрезок из пяти побед кряду в разных соревнованиях. В чемпионате «волки» одолели «Фиорентину» (2:0), «Дженоа» (3:1) и «Парму» (3:0). А в Лиге Европы они дважды обыграли «ЧФР Клуж» (5:0; 2:0).

    После второго поединка с «ЧФР Клуж» римляне на выезде были разгромлены «Наполи» (0:4). А затем в еврокубках подопечные Паулу Фонсеки прихлопнули «Янг Бойз» (3:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В предыдущих встречах итальянского первенства «Рома» расписала мировую с «Сассуоло» (0:0) и разбила «Болонью» (5:1). А в Лиге Европы красно-желтые позволили себе проиграть ЦСКА София (1:3) после выхода в плей-офф.

    «Торино»

    «Торино» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с шестью набранными очками.

    На счету «быков» одна победа, три ничьи и семь поражений в 11 сыгранных турах.

  • Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА
  • Реакция спортивных СМИ на жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы
  • 14/12/2020

    • Подопечные Марко Джампаоло одержали единственную победу в начале ноября, когда обыграли «Дженоа» (2:1), после чего разошлись миром с «Кротоне» (0:0) и «Сампдорией» (2:2), а также уступили «Интеру» (2:4).

    Был шанс набрать еще один балл в туринском дерби, но в концовке коллектив проиграл «Ювентусу» с результатом 1:2. А в прошлом туре коллектив уступил «Удинезе» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,30. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Цзю — Морган
  • Бокс
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шальке — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00 14/12/2020     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00 14/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    «Рома» — «Торино». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.30 на матч чемпионата Италии 17 декабря 2020 года. Прогноз на «Рома» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры