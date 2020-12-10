«Стандард» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Стандард» будет принимать «Бенфику». Игра пройдет на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Стандард» — «Бенфика».

«Стандард»

Бельгийская команда из Льежа находится на последнем месте в турнирной таблице с тремя очками в копилке. От «Рейнджерс» и «Бенфики» она успела отстать на 8 пунктов.

Первая же потеря баллов случилась в дебютном туре. На своем поле «Стандард» проиграл «Рейнджерс» (0:2). А затем в Лиссабоне гости крупно влетели «Бенфике» (0:3).

Не особо помогли команде Филиппа Монтанье и стыковые матчи с «Лехом». В первом из них бельгийцы уступили (1:3), а во втором — добыли победу (2:1). В пятом поединке красные проиграли «Рейнджерс» (2:3).

Календарь и таблица Лиги Европы

В домашнем первенстве «Стандард» опустился на шестое место в таблице с 25 зачетными баллами. В последнем матче Высшей лиги команда из Льежа расписала мировую с клубом «Мехелен» (2:2).

«Бенфика»

Представители Португалии еще несколько туров назад обеспечили себе путевку в раунд на вылет. В пяти играх «славные» набрали 11 баллов и сейчас находятся на втором месте в таблице.

Еврокубковый сезон «Бенфика» начала с победы в результативной рубке с «Лехом» (4:2). После этого подопечные Жоржи Жезуша раскатали «Стандард» в родных стенах (3:0).

Затем португальский клуб устроил голевую дуэль с «Рейнджерс». За два матча победителя соперники не определили (3:3; 2:2). А в недавнем поединке в Лиге Европы «орлята» раскатали «Лех» (4:0).

В Примейре-лиге «Бенфика» сейчас находится на втором месте с 21 баллом на счету, уступая 2 пункта «Спортингу». На выходных красные у себя дома одержали верх над «Пасуш де Феррейра» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Стандарда» в этой встрече оценивается в 5.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Бенфики» — 1.60.

В грядущем матче ни один из коллективов не будет решать важных турнирных задач. Но гости могут вытащить игру на классе, учитывая, что в последнее время «Стандард» редко выигрывает (2 победы в 11 матчах во всех турнирах).

Возможно, лиссабонцы захотят заочно повоевать с «Рейнджерс» за лидерство в группе. Наши прогноз и ставка — победа «Бенфики» с коэффициентом 1.60. 0