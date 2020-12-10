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    Обыграет ли «Бенфика» хозяев в Льеже?

    «Стандард» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Стандард» — «Бенфика»
    Юлиан Вайгль
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Стандард» будет принимать «Бенфику». Игра пройдет на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Стандард» — «Бенфика».
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 10 Декабря 2020 года
    Стандард
  • Льеж
    •  Стандард 20:55 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Стандард»

    Бельгийская команда из Льежа находится на последнем месте в турнирной таблице с тремя очками в копилке. От «Рейнджерс» и «Бенфики» она успела отстать на 8 пунктов.

    Первая же потеря баллов случилась в дебютном туре. На своем поле «Стандард» проиграл «Рейнджерс» (0:2). А затем в Лиссабоне гости крупно влетели «Бенфике» (0:3).

    Не особо помогли команде Филиппа Монтанье и стыковые матчи с «Лехом». В первом из них бельгийцы уступили (1:3), а во втором — добыли победу (2:1). В пятом поединке красные проиграли «Рейнджерс» (2:3).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В домашнем первенстве «Стандард» опустился на шестое место в таблице с 25 зачетными баллами. В последнем матче Высшей лиги команда из Льежа расписала мировую с клубом «Мехелен» (2:2).

    «Бенфика»

    Представители Португалии еще несколько туров назад обеспечили себе путевку в раунд на вылет. В пяти играх «славные» набрали 11 баллов и сейчас находятся на втором месте в таблице.

    Еврокубковый сезон «Бенфика» начала с победы в результативной рубке с «Лехом» (4:2). После этого подопечные Жоржи Жезуша раскатали «Стандард» в родных стенах (3:0).

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    • Затем португальский клуб устроил голевую дуэль с «Рейнджерс». За два матча победителя соперники не определили (3:3; 2:2). А в недавнем поединке в Лиге Европы «орлята» раскатали «Лех» (4:0).

    В Примейре-лиге «Бенфика» сейчас находится на втором месте с 21 баллом на счету, уступая 2 пункта «Спортингу». На выходных красные у себя дома одержали верх над «Пасуш де Феррейра» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Стандарда» в этой встрече оценивается в 5.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Бенфики» — 1.60.

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    В грядущем матче ни один из коллективов не будет решать важных турнирных задач. Но гости могут вытащить игру на классе, учитывая, что в последнее время «Стандард» редко выигрывает (2 победы в 11 матчах во всех турнирах).

    Возможно, лиссабонцы захотят заочно повоевать с «Рейнджерс» за лидерство в группе. Наши прогноз и ставка — победа «Бенфики» с коэффициентом 1.60. 0

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