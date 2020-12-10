«Риека» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.93) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года

Хорватская «Риека» 10 декабря встретится на своем поле с нидерландским «АЗ Алкмаром» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Риека» — «АЗ Алкмар».

«Риека»

«Риека» с одним зачетным пунктом замыкает свой квартет и уже лишилась шансов на продолжение участия в Лиге Европы.

Этот единственный балл хорватский коллектив набрал в минувшем туре розыгрыша, неожиданно расписав выездную мировую с «Реал Сосьедадом», сыграв 2:2, дважды ведя по ходу встречи.

В остальных четырех поединках команда неизменно терпела фиаско. Дважды она проиграла «Наполи» (1:2 и 0:2), а также уступила дома «Реал Сосьедаду» (0:1) и в гостях своему предстоящему противнику (1:4).

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Во внутреннем первенстве «Риека» идет четвертой, внушительно отставая от лидера. Отметим, что она не проигрывает в последних трех своих играх, дважды сыграв вничью при одной виктории.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» имеет на своем счету восемь баллов, с которыми идет на третьем месте в группе, проигрывая второй строке по дополнительным показателям и лидеру два очка.

«Сырные фермеры» в этом турнире потерпели только одно фиаско, пришедшее на выездную встречу против «Реал Сосьедада» (0:1), с которым дома сыграли вничью 0:0.

Также нидерландцы одолели в родных стенах предстоящего противника (4:1), а также заработали четыре пункта в игре с «Наполи», победив на выезде 1:0 и расписав мировую в родных стенах 1:1.

В национальном первенстве «АЗ Алкмар» идет только в середине турнирной таблицы. Накануне коллектив проиграл «Гронингену» (1:2), что стало первым фиаско в чемпионате Нидерландов этого сезона.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «АЗ Алкмара» предлагают — 1.39.

На викторию «Риеки» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.70.

Только виктория позволит АЗ пройти в плей-офф. Поэтому, в данном поединке ставим на более мотивированных гостей с форой -1,5. 0