ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси Уле Гуннар Сульшер и Юлиан НагельсманнУ подножья горы. Сульшеру предстоит доказать, способен ли он вернуть клуб на вершину «Челси» — «Краснодар» Не развалились в концовке. «Краснодар» не уступил на «Стэмфорд Бридж»
  • 20:11
    • Жота, Ориги и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля» против «Мидтьюлланна»
  • 19:52
    • «Аякс» и «Аталанта» огласили составы
  • 16:51
    • Красная карточка тренера «Истанбула» заморожена
  • 16:24
    • Журналист: Вебо назвал румынских судей цыганами
  • 16:04
    • «Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае
  • 15:49
    • ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу Левникова
  • 13:03
    • Медведева не выступит на чемпионате России
    Все новости спорта

    Привезут ли «сырные фермеры» нужный результат из Хорватии?

    «Риека» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.93) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на АЗ Алкмар Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Риека» — «АЗ Алкмар»
    «АЗ Алкмар»
    Хорватская «Риека» 10 декабря встретится на своем поле с нидерландским «АЗ Алкмаром» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Риека» — «АЗ Алкмар».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа F 10 Декабря 2020 года
    Риека
  • Риека
    •  Риека 20:55 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
    •

    «Риека»

    «Риека» с одним зачетным пунктом замыкает свой квартет и уже лишилась шансов на продолжение участия в Лиге Европы.

    Этот единственный балл хорватский коллектив набрал в минувшем туре розыгрыша, неожиданно расписав выездную мировую с «Реал Сосьедадом», сыграв 2:2, дважды ведя по ходу встречи.

    В остальных четырех поединках команда неизменно терпела фиаско. Дважды она проиграла «Наполи» (1:2 и 0:2), а также уступила дома «Реал Сосьедаду» (0:1) и в гостях своему предстоящему противнику (1:4).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Во внутреннем первенстве «Риека» идет четвертой, внушительно отставая от лидера. Отметим, что она не проигрывает в последних трех своих играх, дважды сыграв вничью при одной виктории.

    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» имеет на своем счету восемь баллов, с которыми идет на третьем месте в группе, проигрывая второй строке по дополнительным показателям и лидеру два очка.

    «Сырные фермеры» в этом турнире потерпели только одно фиаско, пришедшее на выездную встречу против «Реал Сосьедада» (0:1), с которым дома сыграли вничью 0:0.

  • 18 участников плей-офф, судьба «Наполи» и боль ЦСКА
  • Расклады в Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа
  • 04/12/2020

    • Также нидерландцы одолели в родных стенах предстоящего противника (4:1), а также заработали четыре пункта в игре с «Наполи», победив на выезде 1:0 и расписав мировую в родных стенах 1:1.

    В национальном первенстве «АЗ Алкмар» идет только в середине турнирной таблицы. Накануне коллектив проиграл «Гронингену» (1:2), что стало первым фиаско в чемпионате Нидерландов этого сезона.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «АЗ Алкмара» предлагают — 1.39.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию «Риеки» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.70.

    Только виктория позволит АЗ пройти в плей-офф. Поэтому, в данном поединке ставим на более мотивированных гостей с форой -1,5. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Аякс — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аякс — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.87
  • Прогноз на матч Альмерия — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бавария — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     «Реал»
  • Судьба «Реала», интрига группы Н, призрачная надежда «Локомотива»
    • 03:05 03/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • 02:36 04/12/2020
    «Риека» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.93) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на «Риека» — «АЗ Алкмар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100
  • € бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры