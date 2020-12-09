«Бавария» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.34) на тоталы в футболе 9 декабря 2020 года

«Бавария» встретится на своем поле с «Локомотивом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 декабря в Мюнхене, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Локомотив».

«Бавария»

«Бавария», как и ожидалось, без особых проблем заняла первое место. В пяти матчах действующий победитель турнира набрал 13 очков.

После четырех побед кряду «Бавария» на прошлой неделе сыграла вничью с «Атлетико» (1:1). Однако тут стоит отметить, что в Мадриде играл далеко не основной состав мюнхенской команды.

К слову, гостевой матч с «Атлетико» — это единственный случай, когда «Бавария» не смогла забить больше одного мяча. Больше всех пока что в играх с немецкой машиной пострадал «Зальцбург». «Бавария» отгрузила в ворота чемпиона Австрии девять мячей.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Кроме того, можно вспомнить матч первого тура с «Атлетико», в котором «Бавария» забила четыре гола.

В пяти матчах группового этапа «Бавария» забила 16 мячей.

«Локомотив»

У «Локомотива», конечно же, не такие впечатляющие показатели. Но все не так уж и плохо, по крайней мере, перед началом группового этапа и вовсе было ощущение, что «железнодорожники» в лучшем случае забьют парочку мячей.

После пяти туров в активе «Локомотива» пять забитых мячей при восьми пропущенных.

И что еще интересно, «Локо» не смог забить только в одной игре — в гостях у «Атлетико». Но там же команда Марко Николича ни разу и не пропустила.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что предстоящий матч в Мюнхене будет результативным. Поставить на общий тотал больше 3,5 можно за 1.93.

Но тут, конечно, следует для начала разобраться, а будет ли у «Баварии» большое желание устроить сопернику погром. Вряд ли кто-то сомневается, что за зрелищность и голы в этой игре будет отвечать, в первую очередь, «Бавария». «Локо», как обычно, выйдет играть с оглядкой на собственные ворота и в надежде подловить хозяев на контратаке.

Кто знает, возможно, «Локомотив» забьет «Баварии» и в Мюнхене. С внимательностью у мюнхенской команды могут возникнуть проблемы — все-таки для них предстоящий матч, по сути, формальность.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.34.

А также ставка на тотал второго тайма больше 2,0 за 2.04. 0