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    Избежит ли «Локомотив» разгрома в Мюнхене?

    «Бавария» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.34) на тоталы в футболе 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Локомотив»
    «Бавария» забила 16 мячей в пяти турах группового этапа ЛЧ
    «Бавария» встретится на своем поле с «Локомотивом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 декабря в Мюнхене, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Локомотив».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 09 Декабря 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 8.70
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    «Бавария», как и ожидалось, без особых проблем заняла первое место. В пяти матчах действующий победитель турнира набрал 13 очков.

    После четырех побед кряду «Бавария» на прошлой неделе сыграла вничью с «Атлетико» (1:1). Однако тут стоит отметить, что в Мадриде играл далеко не основной состав мюнхенской команды.

    К слову, гостевой матч с «Атлетико» — это единственный случай, когда «Бавария» не смогла забить больше одного мяча. Больше всех пока что в играх с немецкой машиной пострадал «Зальцбург». «Бавария» отгрузила в ворота чемпиона Австрии девять мячей.

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    Кроме того, можно вспомнить матч первого тура с «Атлетико», в котором «Бавария» забила четыре гола.

    В пяти матчах группового этапа «Бавария» забила 16 мячей.

    «Локомотив»

    У «Локомотива», конечно же, не такие впечатляющие показатели. Но все не так уж и плохо, по крайней мере, перед началом группового этапа и вовсе было ощущение, что «железнодорожники» в лучшем случае забьют парочку мячей.

    После пяти туров в активе «Локомотива» пять забитых мячей при восьми пропущенных.

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    • И что еще интересно, «Локо» не смог забить только в одной игре — в гостях у «Атлетико». Но там же команда Марко Николича ни разу и не пропустила.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что предстоящий матч в Мюнхене будет результативным. Поставить на общий тотал больше 3,5 можно за 1.93.

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    Но тут, конечно, следует для начала разобраться, а будет ли у «Баварии» большое желание устроить сопернику погром. Вряд ли кто-то сомневается, что за зрелищность и голы в этой игре будет отвечать, в первую очередь, «Бавария». «Локо», как обычно, выйдет играть с оглядкой на собственные ворота и в надежде подловить хозяев на контратаке.

    Кто знает, возможно, «Локомотив» забьет «Баварии» и в Мюнхене. С внимательностью у мюнхенской команды могут возникнуть проблемы — все-таки для них предстоящий матч, по сути, формальность.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.34.

    А также ставка на тотал второго тайма больше 2,0 за 2.04. 0

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    «Бавария» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.34) на тоталы в футболе 9 декабря 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.34
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