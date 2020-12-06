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    Добудет ли «Вест Бромвич» вторую домашнюю победу кряду?

    «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч АПЛ 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас»
    Бранислав Иванович
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 6 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Декабря 2020 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 15:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    После десяти сыгранных матчей в Премьер-лиге эта команда имеет в своем активе только 6 очков. В таблице АПЛ «Альбион» находится на 18 месте и отстает от спасительной зоны на 1 балл.

    Первые очки в чемпионате Англии «Вест Бромвич» заработал в третьем туре. На «Хоторнс» хозяева в голевой рубке разошлись миром с «Челси» (3:3).

    Затем подопечные Славена Билича потерпели поражение от «Саутгемптона» (0:2), а в пятом и шестом турах Премьер-лиги «дрозды» сыграли вничью с «Бернли» (0:0) и «Брайтоном» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    В первых трех ноябрьских матчах «Вест Бромвич» уступил «Фулхэму» (0:2), «Тоттенхэму» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:1). А 28 числа прошлого месяца команда Билича впервые победила в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

    «Кристал Пэлас»

    Лондонский коллектив после десяти матчей имеет в своей копилке 13 баллов. В турнирной таблице он находится на 15 позиции и при высокой плотности отстает от зоны еврокубков всего на 4 пункта.

    После двух побед в стартовых турах чемпионата «Кристал Пэлас» не мог никого обыграть в трех других матчах АПЛ. Сперва «орлы» уступили «Эвертону» (1:2) и «Челси» (0:4).

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    • А 18 октября подопечные Роя Ходжсона разошлись миром с «Брайтоном» (1:1). Далее «стекольщики» обыграли «Фулхэм» (2:1) и потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (0:2).

    В первом ноябрьском матче лондонцы разгромили «Лидс» (4:1), а в двух недавних поединках «Кристал Пэлас» оказался слабее «Бернли» (0:1) и «Ньюкасла» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Бромвича» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.92, на ничью — 3.30, а на победу «Кристал Пэлас» — 2.62.

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    Несмотря на разное турнирное положение, обе команды играют сейчас нестабильно и много пропускают. В матчах с похожими по силе соперниками «Альбион» пытается навязывать открытый футбол.

    В родных стенах команда Славена Билича может на время улучшить турнирное положение и выбраться из красной зоны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вест Бромвича» больше 1 с коэффициентом 1.87. 0

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    «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч АПЛ 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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