«Удинезе» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Серии А 6 декабря 2020 года

В 10 туре чемпионата Италии «Удинезе» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на «Дачия Арене» 6 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Аталанта».

«Удинезе»

В девяти поединках чемпионата команда из города Удине смогла набрать 10 очков, чего достаточно пока для 13 места в таблице. От зоны вылета этот клуб оторвался на 4 пункта.

На старте сезона «Удинезе» остался без зачетных баллов в трех встречах кряду. В этих матчах черно-белые всухую проиграли «Вероне» (0:1), «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1).

А первая победа была добыта командой Луки Готти в поединке с «Пармой» (3:2). Затем «Удинезе» потерпел поражение от «Фиорентины» (2:3), а в Кубке Италии прошел «Виченца Виртус» (3:1).

Все прогнозы на Серию А

Далее в Серии А черно-белые уступили «Милану» (1:2), расписали мировую с «Сассуоло» (0:0) и обыграли «Дженоа» (1:0). А недавно «Удинезе» вылетел из Кубка от «Фиорентины» в дополнительное время (0:1).

«Аталанта»

В своих девяти матчах итальянского первенства команде из Бергамо удалось набрать 14 очков. В таблице Серии А она находится на восьмом месте и отстает от зоны еврокубков на 3 пункта.

Последний раз «Аталанта» заработала 3 балла в чемпионате 31 октября. Тогда в шестом туре «провинциалы» одержали верх над «Кротоне» (2:1). В следующих шести встречах в разных соревнованиях эта команда выиграла только раз.

В чемпионате Италии подопечные Джана Пьеро Гасперини расписали мировую с «Интером» (1:1) и скатали нулевую ничью со «Специей» (0:0). А в девятом туре было поражение от «Вероны» (0:2).

В Лиге чемпионов «Аталанта» успела крупно проиграть «Ливерпулю» дома (0:5) и победить «мерсисайдцев» на «Энфилде» (2:0). А 1 декабря клуб из Бергамо разошелся миром с «Мидтьюлланном» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Удинезе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.56, на ничью — 3.58, а на победу «Аталанты» — 2.14.

В последних пяти очных матчах «Аталанта» выходила победителем, забивая соперникам из Удине минимум 2 гола.

Несмотря на то что команда Гасперини сейчас не в лучшей форме, она в гостях будет способна продлить положительную статистику личных встреч. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 с коэффициентом 1.90. 0