«Тоттенхэм» — «Арсенал» Прогноз (к. 1.94) на тоталы в матче АПЛ 6 декабря 2020 года

В 11 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 6 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Арсенал» Прогноз (к.

«Тоттенхэм»

На данный момент этот представитель Лондона является лидером чемпионата Англии. В 10 матчах он заработал 21 очко. «Ливерпуль» лилейно-белые пока опережают по лучшей разнице голов.

Последнее поражение в текущем сезоне «Тоттенхэм» потерпел 29 октября. В тот день «шпоры» неожиданно уступили «Антверпену» в Лиге Европы (0:1). После этого лондонцы никому не проигрывают 7 матчей кряду.

В чемпионате Англии подопечные Жозе Моуринью одержали верх над «Брайтоном» (2:1), «Вест Бромвичем» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:0). А в 10-м туре «шпоры» расписали мировую с «Челси» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

Удачно «Тоттенхэм» выступил и в Лиге Европы. После потери очков в поединке с «Антверпеном» лондонцы дважды раскатали «Лудогорец» (3:1; 4:0) и устроили голевую перестрелку с клубом ЛАСК (3:3).

«Арсенал»

В отличие от «Тоттенхэма», другой столичный клуб далек от вершины таблицы. В 10 играх чемпионата «канониры» смогли набрать всего 13 баллов, поэтому сейчас они находятся на 14 месте.

В Премьер-лиге «Арсенал» последний раз брал 3 очка в самом начале ноября. Первого числа «пушкари» на «Олд Траффорд» обыграли «МЮ» (1:0). В трех следующих турах лондонцы заработали всего 1 балл.

На «Эмирейтс» команда Микеля Артеты крупно проиграла «Астон Вилле» (0:3), а затем на «Элланд Роуд» была нулевая ничья с «Лидсом» (0:0). Еще в одном поединке чемпионата «канониры» уступили «Вулверхэмптону» (1:2).

А вот в Лиге Европы в этот период «Арсенал» был хорош. Подопечные Микеля Артеты успели дважды разгромить «Мольде» (4:1; 3:0) и раскатали «Рапид» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Тоттенхэма» в предстоящем матче оценивается в 2.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.50, а на победу «Арсенала» — 3.96.

В минувшем дерби с «Челси» коллектив Жозе сыграл прагматично. Тогда португальский тактик чувствовал, что в открытой рубке синие могут раскатать его команду.

В предстоящем же матче «шпоры» обязаны давить «Арсенал», который в АПЛ застрял в нижней части и не может пробиться хотя бы в десятку. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.94. 0