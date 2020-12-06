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    «Динамо» прервет негативную серию с «Арсеналом»?

    «Динамо» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч РПЛ 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Арсенал»
    Игроки «Динамо»
    В рамках 17 тура российской Премьер-лиги «Динамо» в Москве примет «Арсенал» из Тулы. Сыграют соперники 6 декабря на «ВТБ Арене». Начало в 16:30 мск. Прогноз на «Динамо» — «Арсенал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.60
  • 2
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    «Динамо»

    За 16 туров «динамики» набрал 27 очков и сейчас идут на 5 позиции в таблице РПЛ. На счету у хозяев 8 побед, 3 ничьи и 5 поражений. Одно из них было в прошлом туре. По хозяевам прошелся «Ростов» (4:1).

    До этого фиаско «Динамо» не проигрывало четыре тура. Команда Сандро Шварца сыграла вничью со «Спартаком» (1:1), победила «Тамбов» (2:1), «Сочи» (3:1), а также разгромила «Локомотив» (5:1).

    «Бело-синие» четыре домашние победы подряд. Причем это непростые соперники. Речь идет об «Ахмате», «Краснодаре», «Локомотиве» и «Сочи».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что Сандро Шварц возглавляет команду уже пять туров и под его руководством «Динамо» выступает достаточно неплохо, хоть и потерпело одно поражение

    «Арсенал»

    «Арсенал» мало забивает, но зато команда налаживает игру в обороне. «Канониры» стали меньше пропускать. Это случилось после смены главного тренера. Команду возглавил Дмитрий Парфенов.

    При его правлении коллектив из Тулы отобрал очки у «Зенита» (0:0), сыграл вничью с «Ротором» (1:1) и потерпел лишь минимальное поражение от «Локомотива» (1:0).

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  • 30/11/2020

    • «Парфенову нужно что-то делать с выездными матчами, поскольку в гостях "Арсенал" проиграл три раза подряд.

    В турнирной таблице чемпионата России "желто-красные" идут на 13 месте. У них на счету 14 очков и от зоны вылета гостей отделяют 4 пункта.

    Прогноз и ставка

    "Арсенал"

    Прогноз и ставки

    "Динамо" выставили фаворитом за 1.72, тогда как победу "Арсенала" букмекеры оценивают коэффициентом 5.30. Ничья сопровождается цифрой 3.75.

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    "Динамо" не играло в еврокубках в отличие от "Зенита" и сейчас имеет неплохую результативность. Команда забивала не менее двух голов в трех из пяти встреч. "Арсенал" при Парфенове стал меньше пропускать и больше уделять внимания обороне.

    Полагаем, что Шварц найдет ключ к обороне "канониров" и победит оппонента, учитывая, каких соперников "Динамо" обыгрывало дома в прошлых матчах. 0

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    «Динамо» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч РПЛ 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Динамо» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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