«Ювентус» — «Торино». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 декабря 2020 года

В субботу, 5 декабря, «Ювентус» на своем поле примет «Торино» в рамках десятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Торино».

«Ювентус»

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 17 очков.

«Старая синьора» одержала четыре победы и пять раз сыграла вничью в девяти сыгранных турах.

В предыдущем туре подопечные Андреа Пирло разошлись миром с «Беневенто» (1:1), хотя перед этим обыграли «Кальяри» (2:0).

В середине недели в рамках группового этапа Лиги чемпионов туринская команда разгромила киевское «Динамо» (3:0).

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После травмы у «Юве» восстанавливается Джанлуиджи Буффон. Дисквалификацию отбывает Альваро Мората.

«Торино»

«Торино» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 6 набранными очками.

На счету «быков» одна победа, три ничьи и пять поражений в девяти сыгранных турах.

Подопечные Марко Джампаоло одержали единственную победу в начале ноября, когда обыграли «Дженоа» (2:1), после чего разошлись миром с «Кротоне» (0:0) и «Сампдорией» (2:2), а также уступили «Интеру» (2:4).

У «Торино» травму залечивает полузащитник Даниэле Баселли.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.44, победа «Торино» — 7.10, ничья — 4.60.

Встреча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов принесла долгожданные положительные эмоции болельщикам «старой синьоры».

Порадовал не только результат, но и игра отдельных футболистов, например, Федерико Кьезы, который доказал, что может стать достойным помощником Криштиану Роналду в атаке.

В последнее время «Юве» играл очень нестабильно в национальном первенстве, но на дерби, как нам кажется, он сумеет настроиться должным образом. Наш прогноз и ставка — «хозяева победят и не пропустят» за 2.80.

Также можно взять ставку «победа "Ювентуса" с форой -1» за 1.70. «Торино» сейчас не так силен, как раньше, поэтому не должен оказать сильного сопротивления. 0