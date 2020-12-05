ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» все еще не гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы18 участников плей-офф, судьба «Наполи» и боль ЦСКА ЦСКА — «Вольфсберг»Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков Уле Гуннар Сульшер и Маркус РашфордСульшер заснул за рулем. Наставник «Юнайтед» проиграл тактическую битву Тухелю
  • 19:42
    • Роналду — лучший игрок Серии А в ноябре
  • 18:59
    • «Барыс» обыграл «Локомотив» и добился третьей победы подряд в КХЛ
  • 18:32
    • Зе Луиш лучший игрок «Локомотива» в ноябре
  • 18:21
    • ПСЖ рассматривает вариант подписания Месси этим летом
  • 17:39
    • Жиру игрок недели в Лиге чемпионов
  • 10:34
    • Косторная пропустит этап Кубка России из-за коронавируса
    Все новости спорта

    Победит ли «Ювентус» в дерби?

    «Ювентус» — «Торино». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Торино»
    Футболисты «Ювентуса»
    В субботу, 5 декабря, «Ювентус» на своем поле примет «Торино» в рамках десятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Торино».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 05 Декабря 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 20:00 Торино Торино
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.40
  • Ставка!
    •

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 17 очков.

    «Старая синьора» одержала четыре победы и пять раз сыграла вничью в девяти сыгранных турах.

    В предыдущем туре подопечные Андреа Пирло разошлись миром с «Беневенто» (1:1), хотя перед этим обыграли «Кальяри» (2:0).

    В середине недели в рамках группового этапа Лиги чемпионов туринская команда разгромила киевское «Динамо» (3:0).

    Все прогнозы на Серию А

    После травмы у «Юве» восстанавливается Джанлуиджи Буффон. Дисквалификацию отбывает Альваро Мората.

    «Торино»

    «Торино» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 6 набранными очками.

    На счету «быков» одна победа, три ничьи и пять поражений в девяти сыгранных турах.

  • Судьба «Реала», интрига группы Н, призрачная надежда «Локомотива»
  • Расклады Лиги чемпионов после пяти туров
  • Вчера

    • Подопечные Марко Джампаоло одержали единственную победу в начале ноября, когда обыграли «Дженоа» (2:1), после чего разошлись миром с «Кротоне» (0:0) и «Сампдорией» (2:2), а также уступили «Интеру» (2:4).

    У «Торино» травму залечивает полузащитник Даниэле Баселли.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.44, победа «Торино» — 7.10, ничья — 4.60.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Встреча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов принесла долгожданные положительные эмоции болельщикам «старой синьоры».

    Порадовал не только результат, но и игра отдельных футболистов, например, Федерико Кьезы, который доказал, что может стать достойным помощником Криштиану Роналду в атаке.

    В последнее время «Юве» играл очень нестабильно в национальном первенстве, но на дерби, как нам кажется, он сумеет настроиться должным образом. Наш прогноз и ставка — «хозяева победят и не пропустят» за 2.80.

    Также можно взять ставку «победа "Ювентуса" с форой -1» за 1.70. «Торино» сейчас не так силен, как раньше, поэтому не должен оказать сильного сопротивления. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Герта — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барнсли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зюлте-Варегем — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ним — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Текстильщик — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Алания — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     «Брюгге» — «Зенит»
  • Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну
    • Вчера в 02:14     Зинедин Зидан
  • «Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
    • 14:57 02/12/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ювентус» — «Торино». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры