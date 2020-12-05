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    «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат Германии 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Боруссия» М
    «Боруссия» М занимает седьмое место
    В центральном матче 10-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» встретится на своем поле с «Боруссией» Менхенгладбах. Матч пройдет 5 декабря во Фрайбурге, начало — в 17:30 мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Боруссия» М.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Декабря 2020 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» после девяти туров чемпионата Германии сумел набрать семь очков, и в турнирной таблице занимает только 14 место, опережая опасную зону на три пункта.

    Единственную викторию в Бундеслиге коллектив одержал в первом туре, одолев на выезде «Штутгарт» со счетом 3:2, затем он трижды играл вничью и три раза терпел поражения.

    В четырех предыдущих встречах первенства «бразильцы из Брайсгау» оказывались слабее «Байера» (2:4) дома, «РБ Лейпциг» (0:3) в гостях, «Майнца» (1:3) на своем поле и сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Таким образом, клуб не знает побед в девяти матчах кряду, включая одну товарищескую встречу, при пяти поражениях.

    «Боруссия» М

    Менхенгладбахская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 15 очков.

    «Жеребята» в девяти турах одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

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    • В ноябрьских матчах подопечные Марко Розе уступили «Байеру» (3:4), разошлись миром с «Аугсбургом» (1:1) и разбили «Шальке» (4:1).

    В последнем матче Лиги чемпионов «Боруссия» потерпела поражение от «Интера» (2:3) дома, но осталась на первом месте в группе B с восемью набранными очками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Боруссия» М выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10. 0

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    «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат Германии 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Фрайбург» — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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