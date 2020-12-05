«Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат Германии 5 декабря 2020 года

В центральном матче 10-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» встретится на своем поле с «Боруссией» Менхенгладбах. Матч пройдет 5 декабря во Фрайбурге, начало — в 17:30 мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Боруссия» М.

«Фрайбург»

«Фрайбург» после девяти туров чемпионата Германии сумел набрать семь очков, и в турнирной таблице занимает только 14 место, опережая опасную зону на три пункта.

Единственную викторию в Бундеслиге коллектив одержал в первом туре, одолев на выезде «Штутгарт» со счетом 3:2, затем он трижды играл вничью и три раза терпел поражения.

В четырех предыдущих встречах первенства «бразильцы из Брайсгау» оказывались слабее «Байера» (2:4) дома, «РБ Лейпциг» (0:3) в гостях, «Майнца» (1:3) на своем поле и сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Таким образом, клуб не знает побед в девяти матчах кряду, включая одну товарищескую встречу, при пяти поражениях.

«Боруссия» М

Менхенгладбахская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 15 очков.

«Жеребята» в девяти турах одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

В ноябрьских матчах подопечные Марко Розе уступили «Байеру» (3:4), разошлись миром с «Аугсбургом» (1:1) и разбили «Шальке» (4:1).

В последнем матче Лиги чемпионов «Боруссия» потерпела поражение от «Интера» (2:3) дома, но осталась на первом месте в группе B с восемью набранными очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Боруссия» М выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10. 0