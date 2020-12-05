«Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат Германии 5 декабря 2020 года

«Фрайбург»
«Фрайбург» после девяти туров чемпионата Германии сумел набрать семь очков, и в турнирной таблице занимает только 14 место, опережая опасную зону на три пункта.
Единственную викторию в Бундеслиге коллектив одержал в первом туре, одолев на выезде «Штутгарт» со счетом 3:2, затем он трижды играл вничью и три раза терпел поражения.
В четырех предыдущих встречах первенства «бразильцы из Брайсгау» оказывались слабее «Байера» (2:4) дома, «РБ Лейпциг» (0:3) в гостях, «Майнца» (1:3) на своем поле и сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1).
Таким образом, клуб не знает побед в девяти матчах кряду, включая одну товарищескую встречу, при пяти поражениях.
«Боруссия» М
Менхенгладбахская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 15 очков.
«Жеребята» в девяти турах одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.
В ноябрьских матчах подопечные Марко Розе уступили «Байеру» (3:4), разошлись миром с «Аугсбургом» (1:1) и разбили «Шальке» (4:1).
В последнем матче Лиги чемпионов «Боруссия» потерпела поражение от «Интера» (2:3) дома, но осталась на первом месте в группе B с восемью набранными очками.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Боруссия» М выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10. 0