«Милан» — «Селтик». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

«Милан»
«Милан» на групповом этапе Лиги Европы набрал семь очков и занимает второе место в своей группе.
«Россонери» обыграли «Селтик» (3:1) и разгромили «Спарту» (3:0), но неожиданно крупно проиграли «Лиллю» (0:3).
В четвертом туре итальянский клуб разошелся миром с «Лиллем» (1:1) на выезде. Теперь отставание от лидера, которым является французский коллектив, составляет один балл.
В турнирной таблице Серии А дружина Пьоли лидирует с 23 очками на счету. «Интер», который идет вторым, отстает от земляков на пять баллов.
«Селтик»
«Селтик» уже лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы. Сейчас команда занимает четвертую строчку с одним пунктом в активе и отставанием в пять баллов от третьей строчки.
«Кельты» взяли очко во встрече с «Лиллем» (2:2). А вот «Милану» коллектив проиграл со счетом 1:3, после чего потерпел разгром от «Спарты» (1:4) на своем поле.
Последние шансы на попадание в 1/16 финала подопечные Леннона потеряли в гостевой игре против пражской «Спарты», которая победила 4:1.
В чемпионате Шотландии глазвегианцы с 30 зачетными пунктами находится на второй строке, уступая 11 баллов лидирующему «Ренджерс», однако имеет две игры в запасе.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.
Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0