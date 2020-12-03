«Милан» — «Селтик». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

В рамках 5-го тура Лиги Европы «Милан» дома примет «Селтик». Команды встретятся 3 декабря в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на «Милан» — «Селтик».

«Милан»

«Милан» на групповом этапе Лиги Европы набрал семь очков и занимает второе место в своей группе.

«Россонери» обыграли «Селтик» (3:1) и разгромили «Спарту» (3:0), но неожиданно крупно проиграли «Лиллю» (0:3).

В четвертом туре итальянский клуб разошелся миром с «Лиллем» (1:1) на выезде. Теперь отставание от лидера, которым является французский коллектив, составляет один балл.

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В турнирной таблице Серии А дружина Пьоли лидирует с 23 очками на счету. «Интер», который идет вторым, отстает от земляков на пять баллов.

«Селтик»

«Селтик» уже лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы. Сейчас команда занимает четвертую строчку с одним пунктом в активе и отставанием в пять баллов от третьей строчки.

«Кельты» взяли очко во встрече с «Лиллем» (2:2). А вот «Милану» коллектив проиграл со счетом 1:3, после чего потерпел разгром от «Спарты» (1:4) на своем поле.

Последние шансы на попадание в 1/16 финала подопечные Леннона потеряли в гостевой игре против пражской «Спарты», которая победила 4:1.

В чемпионате Шотландии глазвегианцы с 30 зачетными пунктами находится на второй строке, уступая 11 баллов лидирующему «Ренджерс», однако имеет две игры в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0