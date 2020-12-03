ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукаку принес победу «Интеру»Лукаку перезагрузил «Интер» в Лиге чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург»Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов Зинедин Зидан«Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
  • 21:59
    • Малком, Азмун и Дриусси сыграют в атаке «Зенита» против «Брюгге»
  • 19:53
    • Кабелла выйдет в старте «Краснодара» против «Ренна»
  • 21:43
    • «Зенит» интересуется полузащитником «Штутгарта»
  • 20:07
    • «Истанбул» и «Лейпциг» назвали составы
  • 17:18
    • Хабиб назвал бойца, который станет следующим чемпионом UFC в легком весе
  • 17:02
    • Главного тренера «Сочи» Федотова дисквалифицировали на три матча
    Все новости спорта

    Оформит ли «Милан» выход в плей-офф Лиги Европы?

    «Милан» — «Селтик». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Милан Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Селтик Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Селтик»
    «Милан» занимает второе место в группе
    В рамках 5-го тура Лиги Европы «Милан» дома примет «Селтик». Команды встретятся 3 декабря в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на «Милан» — «Селтик».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа H 03 Декабря 2020 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 20:55 Селтик Селтик
  • Лига Европы. Группа H
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
    •

    «Милан»

    «Милан» на групповом этапе Лиги Европы набрал семь очков и занимает второе место в своей группе.

    «Россонери» обыграли «Селтик» (3:1) и разгромили «Спарту» (3:0), но неожиданно крупно проиграли «Лиллю» (0:3).

    В четвертом туре итальянский клуб разошелся миром с «Лиллем» (1:1) на выезде. Теперь отставание от лидера, которым является французский коллектив, составляет один балл.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В турнирной таблице Серии А дружина Пьоли лидирует с 23 очками на счету. «Интер», который идет вторым, отстает от земляков на пять баллов.

    «Селтик»

    «Селтик» уже лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы. Сейчас команда занимает четвертую строчку с одним пунктом в активе и отставанием в пять баллов от третьей строчки.

    «Кельты» взяли очко во встрече с «Лиллем» (2:2). А вот «Милану» коллектив проиграл со счетом 1:3, после чего потерпел разгром от «Спарты» (1:4) на своем поле.

  • Чемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера»
  • В чемпионате Италии назревает интереснейшая чемпионская гонка
  • 20/11/2020

    • Последние шансы на попадание в 1/16 финала подопечные Леннона потеряли в гостевой игре против пражской «Спарты», которая победила 4:1.

    В чемпионате Шотландии глазвегианцы с 30 зачетными пунктами находится на второй строке, уступая 11 баллов лидирующему «Ренджерс», однако имеет две игры в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    4.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ференцварош — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.29
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Севилья — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020     Диего Марадона
  • Неповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории
    • 14:55 26/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Милан» — «Селтик». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры