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    Бельгийцы уверенно выйдут в плей-офф?

    «Антверпен» — «Лудогорец». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Лудогорец»
    «Антверпен»
    В четверг, 3 декабря, в 5-м туре группового этапа Лиги Европы квартета J бельгийский «Антверпен» на своем поле сразится с болгарским «Лудогорцем». Начало — в 20:55 по мск. Прогноз на «Антверпен» — «Лудогорец».

    «Антверпен»

    «Антверпен» в группе J занимает первое место, имея в своем активе девять очков. В случаи победы в предстоящим матче коллектив досрочно выйдет в плей-офф.

    Стартовала бельгийская команда в групповом этапе Лиги Европы с двух побед подряд, одолев в гостях «Лудогорец» (2:1) и дома «Тоттенхэм» (1:0), после чего она обменялась гостевыми викториями с австрийским ЛАСКом — 0:1 и 2:0.

    Непосредственной перед этой игрой «Антверпен» в чемпионате Бельгии обыграл в домашней встрече «Лувен» (3:2) и идет четвертым в турнирке, уступая лидеру первенства всего три очка.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Отметим, что в данный момент у команды 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой он сперва дважды сыграл вничью, а затем выиграл две встречи кряду.

    «Лудогорец»

    «Лудогорец» в текущей компании Лиги Европы еще не заработал очков и потерял шансы на попадание в плей-офф.

    Начал этот розыгрыш клуб из города Разграда с домашнего поражения от предстоящего противника (1:2), затем он уступил в гостях 3:4 ЛАСКу, а потом был дважды бит «Тоттенхэмом» — 1:3 и 0:4.

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    • Во внутреннем первенстве «зелено-белые» возглавляют турнирную таблицу, однако ближайший преследователь отстает всего на два очка. На выходных они в родных стенах переиграли «Ботев Врцава» со счетом 2:1.

    Стоит отметить, что «Лудогорец» не играл вничью в последних своих восьми проведенных встречах, поровну поделив в этом отрезке виктории и проигрыши.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Антверпена» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Лудогорца» дают — 6.65, ничья оценена — в 5.00.

    Три очка в этом матче выведут «Антверпен» в 1/16 финала. Прогнозируем, что хозяева добудут победу и сделают это уверенно, выиграв с разницей в несколько мячей. 0

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    «Антверпен» — «Лудогорец». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Антверпен» — «Лудогорец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
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