«Боруссия» М — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.77) на тоталы в ЛЧ УЕФА по футболу 25 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» М будет принимать «Шахтер» Д. Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 25 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Шахтер» Д.

«Боруссия» М

Команда из Менхенгладбаха возглавила серьезную группу, в которой также находятся «Шахтер», «Реал» и «Интер». В этом квартете немецкий клуб лидирует с лучшей разницей голов — 10:4 и пятью баллами на счету.

На старте Лиги чемпионов «Боруссия» М смогла на «Джузеппе Меацца» заработать 1 очко в дуэли с «Интером» (2:2). А во втором туре она дома упустила победу над «Реалом» (2:2).

Третий тур команда Марко Розе провела в Киеве, где без шансов раскатала «Шахтер» (6:0). Между еврокубковыми матчами «жеребята» неплохо выступили в чемпионате, победив «Майнц» (3:2) и «РБ Лейпциг» (1:0).

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А вот в ноябрьских встречах в Бундеслиге «Боруссия» М проиграла «Байеру» (3:4) и расписала мировую с «Аугсбургом» (1:1). В домашнем первенстве «Гладбах» занимает седьмую строчку.

«Шахтер»

Украинская команда пока также неплохо идет в солидной группе. С четырьмя очками на счету она занимает второе место, однако «Реал» «горняки» опережают пока по результатам очной встречи.

Матч «королевским клубом» состоялся как раз в первом туре. На «Альфредо ди Стефано» «Шахтер», несмотря на кучу кадровых потерь из-за коронавируса, прихлопнул «Реал» — 3:2.

Во втором еврокубковом поединке «горняки» удержали нулевую ничью в битве с «Интером» (0:0). А в третьем матче они крупно влетели «Гладбаху» (0:6). В УПЛ между играми в ЛЧ команда Луиша Каштру расписала мировую с «Ворсклой» (1:1) и разбила «Мариуполь» (4:1).

А после матча с «Боруссией» М «Шахтер» в чемпионате разгромил «Динамо» Киев (3:0) и сыграл вничью с «Александрией» (1:1). В домашнем первенстве оранжево-черные идут вторыми с 20 очками в копилке.

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» М в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью они предлагают поставить за 4.62, а на победу «Шахтера» — за 6.35.

Второй очный матч кряду является для обоих клубов идеальной возможностью улучшить турнирное положение перед играми с главными тяжеловесами группы.

Поэтому две атакующие команды будут бороться за 3 очка и подарят телезрителям результативный поединок. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.77. 0