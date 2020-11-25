ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Зенит»Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов Реми Кабелла Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье» «Краснодар»ЛЧ. «Краснодар» проиграл «Севилье», «Зенит» уступил «Лацио»
  • 01:07
    • Мората вырвал для «Ювентуса» три очка
  • 00:50
    • «Зенит» проиграл «Лацио» в Риме
  • 22:53
    • «Севилья» вырвала победу у «Краснодара» и вышла в плей-офф ЛЧ
  • 01:12
    • Дубль Фернандеша помог «Ман Юнайтед» одержать важную победу
  • 00:59
    • «Барселона» разгромила «Динамо» вторым составом
  • 00:52
    • Гол Неймара принес ПСЖ победу над «Лейпцигом»
  • 00:51
    • «Боруссия» крупно обыграла «Брюгге», Холанд оформил дубль
    Все новости спорта

    Выдадут ли команды результативный матч в Менхенгладбахе?

    «Боруссия» М — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.77) на тоталы в ЛЧ УЕФА по футболу 25 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Шахтер» Д
    Кристоф Крамер
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» М будет принимать «Шахтер» Д. Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 25 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Шахтер» Д.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 25 Ноября 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 20:55 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» М

    Команда из Менхенгладбаха возглавила серьезную группу, в которой также находятся «Шахтер», «Реал» и «Интер». В этом квартете немецкий клуб лидирует с лучшей разницей голов — 10:4 и пятью баллами на счету.

    На старте Лиги чемпионов «Боруссия» М смогла на «Джузеппе Меацца» заработать 1 очко в дуэли с «Интером» (2:2). А во втором туре она дома упустила победу над «Реалом» (2:2).

    Третий тур команда Марко Розе провела в Киеве, где без шансов раскатала «Шахтер» (6:0). Между еврокубковыми матчами «жеребята» неплохо выступили в чемпионате, победив «Майнц» (3:2) и «РБ Лейпциг» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот в ноябрьских встречах в Бундеслиге «Боруссия» М проиграла «Байеру» (3:4) и расписала мировую с «Аугсбургом» (1:1). В домашнем первенстве «Гладбах» занимает седьмую строчку.

    «Шахтер»

    Украинская команда пока также неплохо идет в солидной группе. С четырьмя очками на счету она занимает второе место, однако «Реал» «горняки» опережают пока по результатам очной встречи.

  • Трансферный дайджест. 17-23 ноября
  • Вернется ли бразильский бомбардир в «Зенит», куда отправится форвард «Барселоны», кто победит в споре за нападающего «Бенфики» и другие трансферные новости последних дней
  • 23/11/2020

    • Матч «королевским клубом» состоялся как раз в первом туре. На «Альфредо ди Стефано» «Шахтер», несмотря на кучу кадровых потерь из-за коронавируса, прихлопнул «Реал» — 3:2.

    Во втором еврокубковом поединке «горняки» удержали нулевую ничью в битве с «Интером» (0:0). А в третьем матче они крупно влетели «Гладбаху» (0:6). В УПЛ между играми в ЛЧ команда Луиша Каштру расписала мировую с «Ворсклой» (1:1) и разбила «Мариуполь» (4:1).

  • Еще прогноз
  • «Боруссия» М — «Шахтер» Д. Прогноз с коэффициентом 2.67

    • А после матча с «Боруссией» М «Шахтер» в чемпионате разгромил «Динамо» Киев (3:0) и сыграл вничью с «Александрией» (1:1). В домашнем первенстве оранжево-черные идут вторыми с 20 очками в копилке.

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» М в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью они предлагают поставить за 4.62, а на победу «Шахтера» — за 6.35.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Второй очный матч кряду является для обоих клубов идеальной возможностью улучшить турнирное положение перед играми с главными тяжеловесами группы.

    Поэтому две атакующие команды будут бороться за 3 очка и подарят телезрителям результативный поединок. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.77. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.55
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Станислав Черчесов
  • Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
    • 02:40 20/11/2020     Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Боруссия» М — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.77) на тоталы в ЛЧ УЕФА по футболу 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Шахтер» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры