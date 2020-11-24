ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.40) и ставки на Лигу чемпионов 24 ноября 2020 года

Во вторник, 24 ноября, «Пари Сен-Жермен» примет «РБ Лейпциг» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Игра группы F стартует на стадионе «Парк де Пренс» в 23:00 по Москве. Прогноз на ПСЖ — «РБ Лейпциг».

ПСЖ

Команда из столицы Франции начала еврокубковый сезон с поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) дома. Во 2-м туре группы Лиги чемпионов ей удалось выиграть у «Истанбула» (2:0) на выезде и подняться на вторую строчку.

Однако после поражения со счетом 1:2 на выезде от нынешнего соперника в 3-м поединке групповой стадии «Пари Сен-Жермен» опустился на третью строчку.

А в Лиге 1 красно-синим недавно удалось вернуть себе лидерство в таблице. Сейчас ПСЖ имеет на своем счету 24 очка и опережает «Лилль» на два балла.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В начале сезона ПСЖ с кучей кадровых потерь из-за коронавируса проиграл «Лансу» (0:1) и «Марселю» (0:1). С тех пор парижане в первенстве шли без потерь вплоть до прошлого тура, в котором проиграли «Монако» (2:3) в гостях.

«РБ Лейпциг»

В стартовой игре группового раунда немецкая команда разобралась с «Истанбул Башакшехир» дома (3:0). Во 2-м туре она потерпела разгром от «МЮ» (0:5) в гостях, что сделало ее третьей в квартете.

Тем не менее, затем коллектив победил «Пари Сен-Жермен» на своем поле с результатом 2:1 и поднялся на вторую позицию в группе.

В Бундеслиге клуб имеет 17 очков в своей копилке, благодаря чему находится на четвертой строчке в таблице. От лидирущей «Баварии» команда отстает на два балла.

В восьми играх чемпионата «РБ Лейпциг» пропустил всего пять мячей. На данном этапе турнира это лучший показатель в защите наряду с «Вольфсбургом».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0