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    Как Англия закончит розыгрыш Лиги наций?

    Англия — Исландия. Прогноз (к. 3.25) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Исландия
    Англия потеряла шансы на полуфинал ЛН
    18 ноября в заключительном туре Лиги A группы 2 сборная Англии в Лондоне на «Уэмбли» сыграет с национальной командой Исландии. Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Англия — Исландия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 18 Ноября 2020 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 22:45 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
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    Англия

    Сборная Англии после домашнего матча с Бельгией (2:1) могла стать лидером группы, но, видимо, так хорошо отметила победу, что в следующей игре уступила на «Уэмбли» Дании.

    В целом же, «Львы» выступили неудачно в текущем розыгрыше Лиги наций. В первом туре команда Гарета Саутгейта с трудом выиграла у Исландии, а перед встречей с Бельгией разошлась миром с Данией (0:0).

    В пятом туре родоначальники проиграли бельгийцам 0:2 на выезде и потеряли шансы на полуфинал турнира.

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    В двух товарищеских матчах коллектив Саутгейта разгромила сборные Уэльса и Ирландии. Оба матча завершились со счетом 3:0.

    Исландия

    12 ноября исландцы были в пяти минутах от выхода на чемпионат Европы, но в итоге вместо них на турнире следующим летом сыграет Венгрия.

    Незадолго до финального свистка Исландия выигрывала 1:0, но буквально за пару минут все перевернулась с ног на голову. Настырные венгры сначала сравняли счет, а потом почти сразу забили победный гол.

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    • В Лиге наций сборную Исландии уже ничего не спасет от вылета в дивизион B. На самом деле, там исландцам будет комфортнее. В пяти матчах текущего розыгрыша Исландия не набрала ни одного очка, разница мячей — 3:13.

    Таким образом, «Викинги» потерпели поражения в четырех предыдущих матчах кряду. Вероятно, будет и пятое.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,17.

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    Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья оцениватся в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — Англия выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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    Англия — Исландия. Прогноз (к. 3.25) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года. Прогноз на Англия — Исландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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