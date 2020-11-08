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    Будет ли победитель в битве за выживание в Аллсвенскан?

    «Хельсингборг» — «Гетеборг». Прогноз (к. 3.36) и ставки на матч чемпионата Швеции 8 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Хельсингборг» — «Гетеборг»
    Георгий Хараишвили
    В воскресенье, 8 ноября, «Хельсингборг» на своем стадионе «Олимпия» сыграет с «Гетеборгом» в 27-м туре чемпионата Швеции по футболу. Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Хельсингборг» — «Гетеборг».

    «Хельсингборг»

    «Хельсингборг» за четыре тура до завершения Аллсвенскан находится в зоне вылета, на 15 месте, но безопасная строка находится на расстоянии двух очков.

    В рамках первенства «красно-синие» не могут победить с 21 сентября, обыграв тогда на выезде 3:1 «Варберг», а затем проиграв четыре встречи при одном ничейном исходе.

    В минувшем игровом дне они на своей территории уступили лидирующему «Мальме» (0:1), а перед этим были повержены на выезде «Эребру» со счетом 2:3.

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    На своей арене в текущем чемпионате Швеции «Хельсингборг» выиграл три игры, а также пять раз сыграл вничью и столько же раз терпел фиаско, разница мячей — 12:14.

    «Гетеборг»

    «Гетеборг» также в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент коллектив с 24 баллами идет 13, опережая опасную зону лишь на один балл.

    Стоить отметить, что за всю турнирную дистанции «ангелы» добыли лишь четыре виктории, уступили в десяти проведенных встречах и 12 раз играли вничью.

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    • Последние три встречи в Аллсвенскан «сине-белые» проиграли, поочередно уступив в гостях 0:2 АИКу и 1:3 «Мальме», а также в родных стенах 0:1 «Эребру».

    На выезде в текущем шведском первенстве «Гетеборг» выиграл две игры, трижды проиграл и восемь матчей закончил мировыми исходами, разница мячей — 15:17.

    В первом круге эти клубы расписали мировую (1:1), а в прошлом чемпионате дважды победил «Гетеборг» — 3:1 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Хельсингборга» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Гетеборга» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.36.

    Обладающий более качественным составом «Гетеборг» должен устоять в этой игре и не опуститься в зону вылета. Не исключаем, что данная игра закончиться вничью. 0

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    «Хельсингборг» — «Гетеборг». Прогноз (к. 3.36) и ставки на матч чемпионата Швеции 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Хельсингборг» — «Гетеборг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.36
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